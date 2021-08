La pasta olive e capperi è un piatto della tradizione napoletana che unisce la semplicità di preparazione alla leggerezza ed alla rapidità con cui si riesce a mettere in tavola. Le sue origini incerte ci portano a pensare che fosse un piatto realizzato con quello che rimaneva in dispensa, ovvero, qualche oliva, qualche cappero e qualche pomodoro a cui si aggiungevano gli spaghetti oppure le linguine o vermicelli.

Vediamo ora come preparare un gustoso piatto di spaghetti con olive e capperi della tradizione napoletana

Il piatto si prepara facilmente ed è pronto in 20 minuti, ecco gli ingredienti per 4 persone:

350 grammi di spaghetti;

una manciata di capperi sotto sale;

100 grammi di olive nere;

tre spicchi d’aglio;

6 o 7 steli di prezzemolo;

700 grammi di pomodoro pelato;

olio extravergine d’oliva;

sale quanto gradito.

Iniziamo con sciacquare in abbondante acqua i capperi, fino a lavar via tutto il sale. Passiamo poi a denocciolare le olive ed a tritare il prezzemolo dopo averlo lavato. Successivamente mettiamo sul fuoco la pentola per la pasta piena d’acqua e prepariamo una padella ampia per cuocere il sugo. Mettiamo la padella sul fuoco con l’olio extravergine insieme agli spicchi d’aglio sbucciati e ai capperi. Facciamo cuocere per 5 minuti, poi versiamo i pelati, meglio se un po’ schiacciati, e continuiamo la cottura per altri 10 minuti. Nel frattempo, l’acqua per la pasta avrà raggiunto il punto di ebollizione, quindi procediamo a salare e a calare gli spaghetti. Procediamo a completare la preparazione del sugo, togliendo gli spicchi d’aglio e aggiungendo le olive denocciolate girando il tutto per qualche minuto. Infine, spegniamo la fiamma ed aggiungiamo quasi tutto il prezzemolo tritato.

Coliamo la pasta ed uniamola al sugo. Giriamo bene il tutto e premuriamoci di servire tutto ben caldo con l’aggiunta di una spolverata di prezzemolo fresco.

Le variazioni possibili

Possiamo apportare una serie di modifiche alla ricetta base a seconda di come sono orientati i nostri gusti. La prima variazione riguarda il pomodoro pelato che può essere sostituito con pomodorini opportunamente privati della buccia. Se amiamo il gusto sapido possiamo aggiungere all’inizio, insieme all’olio, qualche acciuga sott’olio. Chia ama il piccante potrebbe aggiungere in cottura un po’ di peperoncino tritato. Se vogliamo aggiungere una nota dolce, possiamo spruzzare i piatti già colmi con qualche pinolo tritato. Inoltre, se non ci piace avere al palato i capperi e le olive possiamo tritarli prima di avviare la preparazione.

È opportuno assaggiare il sugo in preparazione e se risulta troppo salato, l’acqua per la pasta non andrebbe salata.

Ora sappiamo come preparare un gustoso piatto di spaghetti con olive e capperi della tradizione napoletana e non resta che gustarcelo con coloro a cui vogliamo bene.