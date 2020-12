Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A differenza di molte cucine eurasiatiche, il cibo georgiano va d’accordissimo con le preferenze gastronomiche dei vegetariani e vegani che viaggiano in questa bellissima nazione. Uno dei piatti vegetariani georgiani migliori in assoluto è l’Ajapsandali, uno spezzatino di melanzane e altre verdure saporito e salutare. Poiché è uno dei piatti di punta nei ristoranti georgiani, abbiamo cercato di capire come farlo in casa con un’autentica e deliziosa ricetta.

Come l’Italia, la Georgia stupisce per la qualità dei prodotti ortofrutticoli; la bellezza delle melanzane e la dolcezza dei peperoni rossi sono qualcosa di poetico. Pertanto, se si prova a cucinare l’Ajapsandali, bisogna cercare di usare esclusivamente la verdura degli agricoltori locali.

L’Ajapsandali, molto più di una caponata

L’Ajapsandali è essenzialmente una ratatouille georgiana; dalla quale differisce perché si serve freddo almeno un giorno dopo la cottura.

Questo processo consente a tutti i sapori (in particolare all’aglio e al coriandolo) di fondersi e diventare ancora più gustosi. Anche se non c’è sicuramente nulla che impedisca di mangiarlo appena cucinato, i georgiani servono quasi sempre questo piatto freddo.

Come in molta cucina georgiana, c’è una punta di piccante (qui, il peperoncino tritato) e abbastanza aglio per far sparire vampiri e deboli di cuore. Non bisogna essere parchi con la quantità di questi aromi, tuttavia, poiché sono ciò che rende l’Ajapsandali così delizioso

Come preparare un gustoso piatto di melanzane in venti minuti

1 kg di melanzane;

una cipolla di media grandezza;

tre spicchi d’aglio;

tre patate di medie dimensioni;

due pomodori di medie dimensioni;

un peperone rosso;

100 g di coriandolo;

50 g di prezzemolo;

50 g di aneto;

100 g di basilico;

olio di oliva q.b.

Tagliare le melanzane a cubetti e salarle. Dopo un quarto d’ora si dovranno strizzare, in modo che il liquido ne esca fuori. Aggiungere la cipolla tagliata a dadolini, l’aglio sminuzzato, le patate tagliate a cubetti e il peperone tagliato a fette. Mettere tutti questi ingredienti in una pentola, aggiungere l’olio e sminuzzare le erbette.

Scaldare a bassa temperatura fino a quando le patate saranno diventate morbide.

Sbucciare i pomodori, tagliarli a pezzetti e versarli nella pentola; mantenere il fuoco medio-basso per altri 5 minuti.

Salare e pepare a piacere… e servire il giorno successivo.

Dopo aver mostrato come preparare un gustoso piatto di melanzane in venti minuti, ProiezioniDiBorsa augura buon appetito.