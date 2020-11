La mela è un frutto che si può sgranocchiare con gusto. Ma non solo. In cucina può ben rappresentare la base per preparare tanti piatti sfiziosi. Al riguardo, ecco come preparare un goloso contorno di mele con 3 ricette furbe e veloci utilizzando sempre ingredienti che sono già presenti nel frigorifero o in dispensa.

Dalle patate e mele al forno al contorno di mele e rosmarino. E passando per l’insalata di mele, ottima non solo come contorno ma pure come antipasto.

Ecco come preparare un goloso contorno di mele con 3 ricette furbe e veloci

Patate e mele al forno. Si tratta di un contorno che è perfetto per accompagnare secondi piatti a base di carne. È semplicissimo da preparare. Basta pelare le patate e tagliarle delle stesse dimensioni con cui sono state tagliate le mele. Scottare le patate per dieci minuti in acqua bollente, e poi condire con sale e olio.

In un un forno statico, dopo aver posizionato un foglio di carta da forno, distribuire prima le patate e poi le mele, a cubetti, e la cipolla a listarelle. Aggiungere il burro sparso a fiocchetti e concludere, prima di avviare la cottura, con una leggera spolverata di cannella. Basteranno 25 minuti di cottura a 180 gradi per servire a tavola un gustoso contorno di patate e mele al forno.

Contorno di mele e rosmarino. Si tratta di un contorno facile da preparare. Basta cuocere in padella le mele gialle per venti minuti. Ma solo dopo aver messo prima in padella un dito d’acqua, burro, rosmarino ed un cucchiaio di zucchero. Oltre a un pizzico di sale ed a granelli di pepe rosa in grani. Quando pronte, le mele si possono guarnire, ai lati, con prosciutto crudo e formaggio tagliato alla julienne.

L’insalata di mele È un rapido e gustoso. Si tratta di tagliare a cubetti le mele, meglio se sono rosse. Unirle all’insalata mista, come quella già pronta in busta. Mescolare nella ciotola e poi aggiungere gherigli di noci, succo di limone, olio extravergine di oliva e sale e pepe nero in quantità strettamente necessaria. Un’ultima mescolata per amalgamare e il piatto è pronto da servire a tavola.