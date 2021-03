Con l’avvicinarsi della primavera, in molti iniziano a tenere d’occhio la linea. Fra i sacrifici più difficili, però, c’è il dover saltare il dessert. Ma è davvero fondamentale dire addio ai dolci? Non si può restare in salute appagando anche il palato? Fortunatamente, con qualche accorgimento si può concludere il pasto in bellezza. O concedersi una merenda rinfrescante. Ecco come preparare un gelato con pochissime calorie per non rinunciare al dessert.

Basta un ingrediente per ottenere un dessert cremosissimo

Per preparare un dessert fresco e sfizioso, basta solo un ingrediente: l’uva. Ciò significa che, tecnicamente, il dolce è un sorbetto. Ma la consistenza è davvero cremosa. Perfetta per chi vuole sostituire il gelato per non rinunciare alla linea!

Per preparare il dessert, bisogna innanzitutto congelare dell’uva. Si può scegliere la varietà che si preferisce, ma è importante che sia senza semi. Prima di mettere l’uva in freezer, bisogna separare gli acini, lavarli e asciugarli accuratamente. Poi, riporli in un sacchetto o in un contenitore di plastica e lasciarli in congelatore.

Per preparare il dessert, è sufficiente congelare l’uva la notte prima. Ma questo frutto può essere conservato in freezer anche per tre mesi. È dunque possibile portarsi avanti, congelando una grande quantità d’uva in modo da averla pronta all’uso. Si tratta anche di un’ottima idea per evitare gli sprechi alimentari: se per sbaglio abbiamo acquistato troppa uva, basta metterla in freezer prima che vada a male.

Come trasformare l’uva congelata in un dolce delizioso

Una volta che abbiamo a disposizione l’uva congelata, come trasformarla in un dessert? È semplicissimo: basta lasciarla a temperatura ambiente per una decina di minuti, poi frullarla fino a quando si ottiene una consistenza cremosa. Se il risultato è troppo solido, può essere necessario aggiungere man mano dell’acqua.

La maggior parte delle persone apprezza questo dessert così com’è. Soprattutto se l’uva è abbastanza dolce. Ma, per i più golosi, ecco quali ingredienti si possono aggiungere prima di frullare:

a) zucchero o miele;

b) foglie di menta;

c) scorza di lime o limone;

d) succo di limone.

Ecco come preparare un gelato con pochissime calorie per non rinunciare al dessert!

