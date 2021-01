Ogni anno in vista dell’Epifania, l’Italia intera si mette ai fornelli per deliziare amici e parenti. Esistono oltre ai tipici dolci, il carbone su tutti, delle ricette che vengono realizzate esclusivamente per questa ricorrenza. Uno tra gli esempi più lampanti di questa usanza è la focaccia della Befana, nota anche come Fugassa della Befana. Questo dessert è consumato da sempre in Piemonte, principalmente nella zona di Cuneo e della Valle di Susa.

Con questo procedimento tutti saranno in grado di capire come preparare un dolce veloce e semplicissimo per l’Epifania.

Occorrente per preparare questo fantastico dolce della Befana

250 g di farina 0;

250 g di farina Manitoba;

180 g di zucchero semolato;

100 ml di latte;

100 g di burro;

10 g di lievito di birra;

2 uova;

1 cucchiaino di miele;

un pizzico di sale;

100 ml di acqua;

granella di zucchero.

Mani in pasta

Innanzitutto, versare il latte in un contenitore e lasciare che il lievito si sciolga al suo interno. Nel frattempo, mescolare la farina setacciata con 150 grammi di zucchero e 80 grammi di burro. A questo punto, unire i 2 composti ottenuti e aggiungere il cucchiaino di miele, le uova e 20 grammi di burro fuso. Non resta che aggiungere un pizzico di sale e impastare con le mani. Quando l’impasto sarà omogeneo, posizionarlo in una ciotola capiente e coprire con uno straccio. Occorre lasciar lievitare l’impasto per una notte prima di poter creare la focaccia.

Trascorso il tempo necessario, stendere l’impasto con le mani, avendo cura di non utilizzare un mattarello. Questo renderà la focaccia più soffice e permetterà che “cresca” meglio nel forno. Mettere quindi la focaccia in una teglia rotonda, coperta di carta da forno, e infornarla a 200° per 10 minuti. Mentre la focaccia inizia a cuocersi, preparare uno “sciroppo” con acqua e zucchero. Mescolare quindi in un pentolino, l’acqua con 30 grammi di zucchero finché non si otterrà un composto denso. Spennellare la focaccia con lo sciroppo e infornare nuovamente a 180° per 20 minuti. Quando la focaccia sarà pronta, cospargerla di granella di zucchero per decorare.

Ecco svelato come preparare uno squisito dolce veloce e semplicissimo per l’Epifania in pochi semplici passi.