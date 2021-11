Ci sono ricette semplici che diventano particolari e speciali con l’aggiunta di un solo ingrediente. Il classico dettaglio che fa la differenza. Il ‘quid’ in più che trasforma un buon piatto in un piatto spettacolare. A volte l’aggiunta può essere un vezzo, altre volte è determinante per cambiare completamente il gusto del prodotto finale.

La ricetta che proponiamo oggi si basa su ingredienti abbastanza classici per i dolci: farina, uova, zucchero, lievito. Nulla di particolarmente speciale. Se però li associamo a un fiore specifico, scopriremo che ne scaturirà una bontà incommensurabile. Prima, però, facciamo un piccolo passo indietro nella storia, perché questo dolce è legato a una tradizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ci dobbiamo trasferire in Lombardia, nel Medioevo, per capire come nasce. Come ogni leggenda, non si basa su una verità certa e inconfutabile. La storia di San Giorgio che uccise un drago per salvare una principessa divenne un’effigie che ispirò tanti dipinti medioevali. Prendendo spunto da questa, si narra che i contadini dell’epoca prepararono un dolce per festeggiare. Per farlo, oltre agli ingredienti citati in precedenza, ne aggiunsero uno che diede quel tocco in più. Si trattava dei fiori di Sambuco. Così nacque quello che oggi tutti conoscono come pan meino oppure pan de’ mej nella versione dialettale.

Come preparare un dolce semplice che si scioglie in bocca utilizzando un ingrediente segreto che pochi conoscono

La ricetta è molto semplice e veloce. Il sambuco fiorisce in primavera, le nostre città sono piene di questi alberi dal fiore bianco. Basta prenderne alcuni e farli essiccare bene durante l’estate. Poi, li potremo conservare in un barattolo pronti per essere utilizzati in ogni momento dell’anno per preparare questo buonissimo dolce.

Di seguito ecco tutti gli ingredienti necessari:

300 grammi di farina gialla;

200 grammi di farina bianca;

100 grammi di burro ammorbidito;

130 grammi di zucchero;

100 ml di latte;

1 bustina di lievito;

3 uova;

estratto di vaniglia;

una manciata di fiori di sambuco;

un pizzico di sale.

In una terrina, amalgamiamo subito bene le due farine insieme allo zucchero e al lievito. In un’altra, invece lavoriamo il burro, che avremo fatto ammorbidire in precedenza, con le tre uova e con l’estratto di vaniglia. Aggiungiamo un pizzico di sale e formiamo un impasto cremoso che andremo a unire alle due farine e allo zucchero. Versiamo a poco a poco il latte e mescoliamo bene il composto con un cucchiaio di legno. Infine, spargiamo una manciata abbondante di fiori di sambuco essiccati. A questo punto, formiamo una palla con l’impasto ottenuto e andremo a dividerla in panetti di medie dimensioni, che modelleremo e appiattiremo con le mani.

La cottura finale

Prepariamo una teglia con della carta da forno e andiamo a riporvi le forme ottenute. Facciamo cuocere in forno ben caldo a 180 gradi per 20 minuti. Al termine della cottura, lasciamo raffreddare prima di servire. Abbiamo visto come preparare un dolce semplice che si scioglie in bocca utilizzando un ingrediente segreto che pochi conoscono. Un dolce fragrante, profumato, semplice e, soprattutto, buonissimo. Il pan meino delizia da secoli tutti i palati di chi lo ha conosciuto, scoprendone tutta la sua bontà.