Il parquet è un tipo di pavimento che fa la sua figura in casa. Soprattutto se parliamo di veri listelli in legno, non laminati o PVC. Ma la sua manutenzione spesso è il motivo principale per cui evitiamo di posarlo. E spesso anche il costo. Ma chi ha la fortuna di averlo in casa sa bene quanto sia delicato. Bisogna scegliere con cura i prodotti per pulirlo e igienizzarlo. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di un detergente naturale ideale per i parquet. Dal costo ridotto ma super efficace.

Come preparare un detergente naturale davvero efficace per igienizzare il parquet senza rischiare di opacizzarlo

Come tutti i pavimenti è necessaria una pulizia quotidiana e poi una più attenta. Che però si può fare ogni 2 o 3 settimane. Quindi spesso, ogni giorno usiamo dei semplici detersivi per pulire il parquet. E per questo motivo, con il passare del tempo diventa più opaco. Perché si elimina lo strato oleato o cerato che rende così splendido questo tipo di pavimento. Quindi cosa usare per la pulizia quotidiana del nostro parquet?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un sapone che grazie alla sua composizione lucida anche

Stiamo parlando del sapone di Aleppo. Questo sapone è composto da olio d’oliva e d’alloro. Originario della città di Aleppo in Siria, è ideale per i pavimenti oleati o cerati. Questo perché agisce sulle macchie e lo sporco, igienizzando il pavimento, grazie anche alle proprietà disinfettanti dell’alloro. Ma non rimuove la patina cerata, anzi la lucida perfettamente. Per il nostro detergente fai-da-te useremo la versione liquida. Basterà aggiungere un tappo di sapone liquido nero di Aleppo in un litro di acqua tiepida. Immergiamo lo straccio di microfibra o il mocio e lo strizziamo bene. Lo stendiamo sul pavimento e lasciamo asciugare. Non bisogna neanche risciacquare.

Ecco come preparare un detergente naturale davvero efficace per igienizzare il parquet senza rischiare di opacizzarlo. Si trova in tanti negozi, ma anche nelle erboristerie. Provare per credere, il nostro parquet se potesse ci ringrazierebbe!

Approfondimento

Basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni.