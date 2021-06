In questo articolo spieghiamo come preparare un delizioso sciroppo di menta rinfrescante, dissetante e naturale.

La menta è una pianta molto amata per le sue proprietà rinfrescanti e antibatteriche ed molto utilizzata in cucina per le preparazioni sia dolci che salate. Con la menta è possibile preparare un buonissimo sciroppo come quello che è in vendita sugli scaffali dei supermercati e negozi da tanti anni. Bevanda molto ricercata nei periodi estivi grazie al sapore, alla freschezza e perché è dissetante. In molti utilizzano lo sciroppo come bevanda al mattino, oppure sul gelato, nella panna e sullo yogurt bianco. Ottimo per la preparazione di ghiaccioli, granite, dolci e gelati.

La ricetta di questa bevanda non prevede, come in quelle industriali, l’utilizzo di conservanti e coloranti. Non avrà il tipico colore verde brillante che conosciamo, ma assumerà un colore ambrato e un po’ più scuro, se utilizziamo lo zucchero di canna. Il gusto ed il sapore però, rimarranno gli stessi che la caratterizzano.

Con pochi e semplici ingredienti possiamo preparare un ottimo sciroppo alla menta pronto a dissetarci dalle calde e afose giornate estive.

Ecco come preparare un delizioso sciroppo di menta rinfrescante, dissetante e naturale.

Ingredienti

a) 500 ml di acqua;

b) 60 grammi di foglie di menta bio;

c) 500 grammi di zucchero di canna;

d) 6 ml succo di limone.

Procedimento

Mettere a bagno le foglie di menta in acqua e bicarbonato. Lavarle bene e asciugarle con un canovaccio oppure con una centrifuga. Versare il tutto in un robot da cucina con il succo di limone e triturare finemente.

Mettere dell’acqua in una pentola, versare lo zucchero e le foglie tritate. Far cuocere a fiamma moderata in modo da far sciogliere lo zucchero.

Girare il tutto con un cucchiaio e quando non sentiremo più i granelli di zucchero spegnere la fiamma.

Fare raffreddare e coprire con della pellicola per cucina. Lasciare il tutto in infusione per 24 ore.

Trascorso questo lasso di tempo, filtrare lo sciroppo. Consigliamo di coprire il colino con della garza in modo da trattenere le foglioline di menta.

Lo sciroppo di menta va conservato in frigorifero per circa due o tre giorni.