Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’olio d’oliva al limone è profumato e squisito.

Arricchisce di gusto anche una semplice insalata, esalta il sapore di verdure grigliate, pesce e carne ai ferri e non solo.

In più, le proprietà benefiche dell’olio extravergine d’oliva e quelle del limone si uniscono in un unico condimento davvero salutare.

L’olio al limone si trova in commercio, ma è possibile farlo a casa in poco tempo e con il nostro olio extravergine d’oliva preferito.

Ecco come preparare un delizioso olio aromatizzato al limone.

La scelta dei limoni è fondamentale



Per un risultato saporito, aromatico e soprattutto sano, bisogna usare limoni di buona qualità e assolutamente non trattati. I frutti devono essere biologici, con buccia edibile, cioè priva di pesticidi e cere di rivestimento. Questi trattamenti infatti rendono la scorza non commestibile.

È meglio non lasciare al caso nemmeno la scelta dell’extravergine d’oliva.

L’ideale è utilizzarne uno dal gusto abbastanza delicato, perché non sovrasti l’aroma di limone.

Se possibile, preferire oli 100% italiani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come preparare un delizioso olio aromatizzato al limone



Lavare con cura tre limoni e asciugarli. Prelevarne la scorza con un pelapatate o un coltello. Occorre soltanto la parte gialla, dunque si prende la sottile superficie colorata e ricca di oli essenziali, scartando la parte bianca.

Porre le bucce in una bottiglia e aggiungere un litro di olio extravergine d’oliva.

Lasciare riposare in un luogo fresco, asciutto, al riparo da luce e fonti di calore.

Trascorsi tre giorni travasare l’olio in una bottiglia di vetro scuro, scartando le bucce.

Accorgimenti importanti



L’olio si conserva a lungo se si procede correttamente. I requisiti sono filtrarlo rimuovendo completamente le scorze di limone e conservarlo in un posto fresco e asciutto, con il tappo ben chiuso.

È inoltre importantissimo che gli strumenti e i recipienti utilizzati siano perfettamente puliti, ma anche asciutti. Qualsiasi traccia d’acqua farebbe irrancidire l’olio prematuramente.

Gusto e salute

Non resta che gustare questo condimento ricco di sostanze antiossidanti, antinfiammatorie e digestive e in grado di esaltare la nostra cucina. Consigliamo di usarlo sempre per condire a crudo, in modo che non si alterino né le proprietà benefiche né l’aroma.

L’olio al limone è ottimo non solo su insalate e grigliate. È da provare anche sugli spaghetti aglio olio e peperoncino o con i frutti di mare, oppure sul riso saltato con verdure.