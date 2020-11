Se dopo i festeggiamenti di Halloween si avverte un pò di gonfiore nell’area della pancia non bisogna preoccuparsi. È normale, infatti, avere una sensazione di pesantezza soprattutto dopo festeggiamenti a base di alcol e dolciumi.

Per fortuna le feste sono occasioni passeggere e ci sono delle soluzioni per tornare presto in linea. Per questo noi di ProiezionidiBorsa oggi spieghiamo come preparare un delizioso frullato di stagione con proprietà benefiche e dimagranti.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) un kiwi;

b) mezza mela verde;

c) acqua fredda, quanto basta;

d) limone, quanto basta;

e) una puntina di zenzero (facoltativo);

f) stevia per dolcificare (facoltativo).

Il procedimento

Oggi spieghiamo come preparare un delizioso frullato di stagione con proprietà benefiche e dimagranti. Gli step da seguire sono semplicissimi e possono essere messi in atto in pochissimi minuti.

Basta pelare un kiwi di medie dimensioni e affettarlo grossolanamente. Dopodiché bisogna fare lo stesso una mela verde, togliere il torsolo, i semi e la buccia.

Riporre quindi la frutta all’interno di un mixer e aggiungere la quantità di acqua fresca desiderata. Aggiungere un pò di succo di limone spremuto e, se piace, una puntina di zenzero.

Frullare energicamente e versare all’interno di un bicchiere. Se si preferiscono gusti dolci, aggiungere una bustina di un dolcificante qualsiasi come quello derivante dalla stevia.

Le proprietà di questa bevanda

La frutta aggiunta all’interno del composto abbonda di vitamina C, un ingrediente molto gradito al nostro organismo. Inoltre la mela ha il potere di normalizzare il tratto intestinale evitando eventuali rigonfiamenti e la conseguente sensazione di aver messo su della pancetta. Il kiwi, inoltre, è famoso per la sua funzione diuretica e le sue pochissime calorie.

Ecco spiegato come preparare un delizioso frullato di stagione con proprietà benefiche e dimagranti. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati a ricette totalmente vegetariane e salutari, come ad esempio questo frullato depurativo.