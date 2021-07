In estate la natura si riempie di colori grazie ai molteplici frutti offerti da Madre Natura. Oltre che essere buoni, freschi e dissetanti, questi frutti spesso sono ricchi di nutrienti e vitamine che fanno bene all’organismo.

Tra questi, uno dei frutti tipici della stagione estiva è la pesca, dolce e succosa. Continuando a leggere vedremo come preparare un delizioso dessert estivo che combatte il colesterolo cattivo con questo frutto amatissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le proprietà delle pesche

La pesca è un frutto tipico dei mesi più caldi ed è ricco di benefici per il nostro organismo. Infatti, le pesche sono ottime per prevenire problemi di salute dovuti al colesterolo “cattivo” alto e quindi proteggono il cuore da malattie cardiovascolari. Poi, le pesche sono ricchissime di acqua, fibre, e sali minerali. Per cui, è uno dei frutti più indicati per recuperare le forze nelle giornate afose.

Infine, le pesche sono anche un’ottima fonte di vitamina A, che fa bene ad occhi e pelle, e di antiossidanti, che mantengono giovani le cellule.

Come preparare un delizioso dessert estivo con questo frutto che combatte il colesterolo cattivo

Si tratta della mousse di pesche, un adorabile dolce da gustare sia alla fine di un pasto, che per una dolce pausa pomeridiana. La mousse è un dolce leggero, fresco e che rinfresca le giornate più afose di questo periodo dell’anno. Vediamo quindi come fare.

Ingredienti per 6 porzioni

a) 450 gr yogurt greco (circa 3 vasetti);

b) 7 pesche;

c) 6 cucchiai di zucchero;

d) 6 cucchiai d’acqua;

e) foglie di menta per decorare.

Procedimento

Si comincia lavando, sbucciando e tagliando le pesche a pezzetti. Poi, unire in un pentolino le pesche con l’acqua e lo zucchero e portare ad ebollizione sempre mescolando, poi cuocere per altri 5 minuti circa.

A questo punto, frullare e far raffreddare a temperatura ambiente.

Ora, unire le pesche frullate allo yogurt, tenendo in disparte circa 3 cucchiai di pesche, che serviranno per decorare.

Dopo aver mescolato pesche e yogurt, versare la mousse negli stampi monoporzione e coprire con la pellicola, poi riporre nel frigorifero.

Quando la mousse sarà fredda e pronta da essere gustata, guarnire con le pesche frullate lasciate da parte e qualche foglia di menta.

Ora la deliziosa mousse di pesche è pronta per rinfrescare la giornata con un tocco di dolcezza.