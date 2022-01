Quando abbiamo ospiti a casa ci teniamo sempre ad essere originali e sorprendere gli invitati con portate golose. Il problema è che spesso per cercare di fare qualcosa di buono tendiamo a complicarci la vita aggiungendo una miriade di preparazioni.

In realtà è sorprendente scoprire con quanta semplicità potremmo realizzare dei piatti golosi con il minimo della spesa e il massimo della resa.

Da provare assolutamente è, ad esempio, questo capolavoro della cucina povera napoletana a base di patate per un primo piatto fenomenale.

Oggi invece ci focalizzeremo sull’antipasto e vedremo come preparare un piatto davvero godurioso per rivoluzionare aperitivi, pranzi e cene con amici e parenti.

Le cose semplici sono sempre quelle più buone

La mortadella trova le sue origini in Emilia-Romagna, probabilmente ideata la prima volta nella città di Bologna. Il nome potrebbe derivare dal “mortarium” ossia il mortaio utilizzato per pestare la carne o da “farcimen myrtatum”. Questo nome richiamerebbe alla carne macinata e stagionata aromatizzata con il mirto che, successivamente, verrà sostituito dal pepe.

Esistono infatti più varianti di mortadella che può essere arricchita con del tartufo, ad esempio, o spezie e aromi vari. Tradizionalmente, però, la mortadella è tipicamente insaporita con pepe o pistacchi.

Dopo questo breve excursus storico dedichiamoci alla nostra semplice preparazione ma di grande effetto e gusto.

Come preparare un delizioso antipasto con la mortadella perfetto per cena e aperitivo

La preparazione è molto semplice e per prima cosa dovremo munirci di fette di mortadella. Possiamo acquistare a tal proposito le piccole mortadelle che troviamo confezionate al supermercato oppure farcele tagliare dal salumiere. Cosa importante, però, è che le fette abbiano lo spessore di almeno un centimetro. Queste poi dovranno essere private della pellicola esterna per poi essere grigliate su una padella antiaderente per un paio di minuti per lato.

Chi ha la fortuna di avere un camino o comunque ha la possibilità di cuocere sulle braci otterrà un’ulteriore spinta di gusto.

Quando la mortadella avrà assunto una bella colorazione su entrambi i lati disponiamola sui piatti da portata. Mentre la mortadella è ancora fumante, posizioneremo sopra di essa un’abbondante dose di stracciatella di burrata, dei pistacchi tritati e della glassa di aceto balsamico.

Per rendere ancora più elegante il piatto possiamo servire la nostra mortadella grigliata su foglie di radicchio rosso crude.

Ecco come preparare un delizioso antipasto, perfetto sia per cena che per aperitivo e con un ingrediente intramontabile: la mortadella.

