Le zucchine sono da sempre ottime alleate per creare un contorno sfizioso e povero di grassi. La versione che la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori, questa sera, è tra le più semplici e veloci da ricordare quando il tempo a disposizione non è tanto. Di seguito, tutto l’occorrente per un bel piatto di zucchine trifolate.

Ingredienti per 4 persone

800 g di zucchine;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

prezzemolo q.b.;

sale e pepe, oppure peperoncino fresco q.b.

Come preparare un contorno succulento e leggero con le zucchine trifolate. Procedimento

Pronte in poco più di 15 minuti, le zucchine trifolate sono un “must” della tradizione. Innanzitutto, lavare e tagliare a fettine sottili le zucchine. In una padella far rosolare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio extra vergine d’oliva. Far soffriggere per un paio di minuti e successivamente aggiungere le zucchine a fette. Far saltare in padella per una decina di minuti. Se sono troppo secche aggiungere un filo d’acqua. Davvero un goccio, giacché le zucchine rilasceranno la propria acqua durante la cottura. A questo punto, aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Se si preferisce, al posto del pepe, va bene anche una punta di peperoncino fresco che darà un giusto pizzico di piccante al piatto. Quando le zucchine saranno dorate, spegnere e amalgamare con il prezzemolo

Spegnete il fuoco e terminate la preparazione spolverando con le foglie un paio di foglie di prezzemolo tritate grossolanamente. Ed ecco che in men che non si dica il contorno gustoso alle zucchine sarà pronto per essere servito.

