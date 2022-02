Ogni giorno è sempre la stessa storia! Cosa portare in tavola per sfamare tutti i membri della famiglia in poco tempo? Le possibilità sono molteplici, anche se generalmente si preferiscono preparazioni facili e veloci. Complici i frenetici tempi moderni, in cui si fa sempre una corsa tempo, scegliere pietanze succulente, che accontentino tutti e che siano semplici e veloci non è sempre facile.

Per aiutare i Lettori nell’impresa, ecco anche 3 idee furbe per servire un pranzo o una cenetta davvero goduriosa.

Consigliatissimo questo risotto senza burro per un primo piatto più leggero e pronto in 20 minuti.

Per un secondo piatto davvero sfizioso perché non provare queste polpette senza carne e senza uova? Una vera goduria per far felici grandi e piccini in pochi mosse.

C’è poi il problema del contorno. Quale scegliere? Un’idea sfiziosa potrebbe essere questa. Possiamo cucinare delle patate croccanti fuori e morbide dentro che non hanno bisogno della friggitrice ad aria per essere cotte senza olio.

Altrimenti, possiamo capire come preparare un contorno strepitoso in 15 minuti, perfetto per accompagnare piatti di carne e pesce con una ricetta sfiziosissima

Sicuramente, stiamo parlando di un piatto favoloso. Per prepararlo avremo bisogno dei broccoli. Buoni e amatissimi, i broccoli cucinati così andranno a ruba!

Oltretutto, i broccoli sono ortaggi ricchi di sostanze nutritive. Inoltre, 100 grammi di broccoli contengono 34 calorie.

Ecco tutti gli ingredienti

80 g di farina tipo 00;

1 broccolo di media grandezza;

130 g di acqua frizzante;

olio di semi q.b.

Procedimento

Ecco allora, come preparare un contorno davvero speciale: i broccoli fritti.

Lavare i broccoli e tagliare le cimette. Prendere una pentola e far bollire dell’acqua salata. Poi, far sbollentare le cimette di broccoli per qualche minuto. Poi scolare con una schiumarola e lasciare da parte.

A questo punto, prendere una ciotola e inserire la farina. Poi, aggiungere l’acqua frizzante, poco alla volta.

Mescolare con un cucchiaio per evitare eventuali grumi. Successivamente, intingere le cimette nella pastella, passandole un paio di volte. Non resta che far cuocere il nostro contorno.

In una padella antiaderente versare l’olio di semi. Far riscaldare e poi cominciare con la frittura. Una volta che le cimette sono ben dorate, scolarle e adagiarle su un foglio di carta assorbente.