Per smaltire i chili di troppo accumulati nelle feste è opportuno seguire un’alimentazione ricca di fibre, quindi meglio prediligere pietanze a base di verdure possibilmente di stagione. Fra gli ortaggi più consigliati a questo scopo c’è il finocchio, per il suo alto potere saziante e la sua azione diuretica e depurativa. In questo periodo dell’anno si trova a prezzi contenuti e si presta a svariate preparazioni. Ma, dato il suo sapore dolciastro non sempre gradito da tutti, come accompagnarlo per renderlo più sfizioso e piacevole? Ecco come preparare un contorno sano ed economico in soli 20 minuti, con una ricetta a base di finocchi, zucca e patate: le verdure di stagione al forno.

Ingredienti per verdure di stagione al forno

500 gr di zucca;

2 finocchi;

2 patate di medie dimensioni;

1 cipolla rosa;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

rosmarino q.b.;

prezzemolo q.b.;

maggiorana q.b.;

2 cucchiai di pan grattato.

Preparazione

Mondare e tagliare la zucca, prima a fette e poi a tocchetti di medie dimensioni. Tagliare il finocchio prima in 4 parti, poi a listarelle, privarlo delle foglie esterne più dure e lavarlo accuratamente sotto acqua corrente. Affettare la cipolla sottilmente e pelare e tagliare le patate anch’esse a tocchetti più o meno della stessa dimensione della zucca e asciugarle con carta assorbente.

A questo punto trasferire tutte le verdure in una grande ciotola, aggiungervi gli aromi quindi rosmarino, prezzemolo e maggiorana, il sale e il pepe. Spolverare le verdure con il pangrattato e mescolare bene il tutto.

Versare dell’olio in una grande teglia antiaderente e ungerla per bene, quindi trasferirvi le verdure. Ultimare la preparazione macinandovi ancora un po’ di pepe, aggiungendo del rosmarino, un altro pizzico di pangrattato e infine un filo d’olio. Infornare a 180° per circa venti minuti.

Per una preparazione ancora più light, si può pensare di togliere le patate e abbinare il contorno ad un secondo a base di proteine, magari carne bianca o pesce, accompagnato con poco pane.

Come preparare un contorno sano ed economico in soli 20 minuti? Con un po’ di fantasia e selezionando con cura gli alimenti. Buon appetito!