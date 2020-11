Che si sia finiti in zona gialla o rossa, in questi tempi di lockdown è impossibile uscire a fare aperitivo con gli amici. Non dobbiamo però rinunciare a farlo in casa con i nostri conviventi o videochiamando i nostri cari. Fermarsi un attimo per un buon aperitivo rende l’atmosfera più leggera e aiuta a risollevare anche gli animi più scoraggiati.

Come preparare un aperitivo a casa senza rinunciare al gusto ma allo stesso tempo spendendo poco? Preparando 2 facili cocktails diversi e qualche stuzzichino il gioco è fatto. Seguiamo i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa per un aperitivo come al bar.

Spritz e Hugo facili da preparare

Ecco i classici drink da aperitivo. Chi poteva immaginare che sono facilissimi da preparare anche a casa nostra?

Per preparare lo Spritz ci serviranno Aperol, prosecco, acqua tonica o Seltz, ghiaccio e qualche fetta di arancia. Prendiamo dei bicchieri a calice e riempiamoli di ghiaccio.

Versiamo 2 parti di Aperol e 3 parti di prosecco. Aggiungiamo un goccio di Seltz o acqua tonica. Mettiamo nel bicchiere una fetta di arancia e mescoliamo il tutto partendo dal basso. Non preoccupiamoci se non ci vengono le proporzioni perfette: il gusto cambierà di poco.

Per preparare l’Hugo bisogna essere un po’ più precisi. Ci serviranno prosecco, Seltz, sciroppo di sambuco, foglie di menta e ghiaccio. Anche in questo caso prendiamo dei bicchieri a calice e riempiamoli di ghiaccio.

Versiamo 2 parti di prosecco e 2 parti di Seltz. Aggiungiamo 1 parte di sciroppo di sambuco e le foglie di menta spezzettate a mano. Giriamo partendo dal basso ed ecco il nostro Hugo.

Stuzzichini facili e veloci

Finiamo di vedere come preparare un aperitivo a casa senza rinunciare al gusto. Per l’aperitivo non serve portare in tavola molto da mangiare. Basterà mettere in alcune ciotole popcorn e patatine di vari tipi. Se vogliamo ricreare l’atmosfera da bar, portiamo anche una ciotolina con dentro alcune olive e degli stuzzicadenti.

Se abbiamo tempo, prepariamo anche delle pizzette da servire calde e tagliate a quadratini piccoli.