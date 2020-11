Le bruschette sono l’antipasto capace di salvare ogni occasione. Facili da fare, buone da mangiare, si possono gustare indifferentemente a pranzo, a cena o durante uno spuntino.

In quest’articolo analizzeremo come preparare una variante autunnale di questa ricetta che piacerà anche ai più golosi. Iniziamo subito a capire come preparare un antipasto di stagione delizioso e pronto in cinque minuti.

Gli ingredienti

Per preparare le bruschette ai funghi sono necessari:

a) peperoncino, a piacimento;

b) olio, a piacimento;

c) sale, a piacimento;

d) funghi champignon, 300 gr;

e) aglio, 2 spicchi;

f) pane, 9 fette grosse;

g) pomodorini, 120 gr.

Il procedimento

Per prima cosa è necessario preparare gli ingredienti.

Dunque iniziamo con il prendere i funghi ed eliminare il gambo. Lavare, asciugare e tagliare a fettine sottili gli stessi. Quindi prendere il prezzemolo e lavarlo, asciugarlo e tritarlo finemente. Infine, sbucciare l’aglio, lavarlo e asciugarlo.

Procurarsi, ora, una padella e scaldare a fuoco alto. Aggiungere due cucchiai d’olio e, appena lo stesso sarà caldo, versare uno spicchio d’aglio. Eliminare l’aglio quando si sarà dorato e versare i funghi.

A questo punto far cucinare per dieci minuti circa. Quando i funghi diventeranno morbidi aggiungere il sale e il prezzemolo tritato. Passare il contenuto della pentola in una piccola ciotolina e lasciar raffreddare.

Gli ultimi passi

Prendere ora i pomodorini, lavarli e dividerli in quarti. Seguire lo stesso procedimento con i peperoncini.

Versare, quindi, entrambi gli ingredienti nella ciotola dei funghi e condire con sale, pepe e olio a piacimento. Prendere ora il pane e condirlo con un filo d’olio.

Procurarsi, ora, una pentola antiaderente e far scaldare a fuoco alto. Ripassare il pane in padella fino a che non si sia dorato da entrambe le parti.

Infine prendere l’aglio residuo e passarlo sulle bruschette. Procurarsi un piatto, versare le bruschette e condire con il contenuto della ciotola.

Abbiamo appena finito di capire come preparare un antipasto di stagione delizioso e pronto in cinque minuti. Il risultato sarà capace di deliziare anche il buongustaio più impenitente.