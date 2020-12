Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come preparare tanti dolci semplici e veloci con un’unica ricetta di base?

Ora vi spieghiamo una ricetta base che può essere variata a piacimento e secondo gli ingredienti che si hanno a disposizione. Grazie ad essa si possono realizzare torte, ciambelle, plumcake, muffin e dolci, buoni e gustosi, da mangiare a colazione, a merenda e anche a cena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco gli ingredienti per otto persone

a) 300 g. di farina tipo 00;

b) 250 g. di zucchero;

c) 4 uova;

d) 130 g. di olio di semi;

e) 150 g. di latte;

f) 1 bustina di lievito per dolci.

Come preparare tanti dolci semplici e veloci con un’unica ricetta di base

In una ciotola, versare le uova e lo zucchero e montare fino ad ottenere una leggera schiuma chiara.

Unire poco alla volta la farina setacciata, il lievito il latte e l’olio.

Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Versarlo nello stampo scelto, precedentemente imburrato e infarinato. Va bene, per foderare lo stampo, anche della carta da forno.

Questa torta va infornata a 180 gradi ma i tempi di cottura variano a secondo dello stampo scelto.

a)Per stampo rotondo o da plum-cake: 50 minuti.

b)Per uno stampo a ciambella: 40-45 minuti.

c)Per uno stampo da muffin: 35 minuti.

Eseguire sempre la prova dello stecchino per verificare la cottura. Se lo stecchino una volta estratto, risulta umido allora il dolce non è cotto. Se, al contrario, sarà secco allora la cottura è terminata.

Ecco alcuni consigli su come variare l’impasto

Cinquanta grammi di farina, possono essere sostituiti con il cacao amaro, la farina di mandorle, la farina di cocco o altre farine a piacere.

Si possono aggiungere delle gocce di cioccolato, la scorza del limone o dell’arancia.

Si può preparare un dolce alla frutta, aggiungendo della frutta di stagione tagliata a pezzetti.

Nel caso di torte alla frutta, la cottura deve essere più lunga.

Il latte si può sostituire con una bevanda vegetale, con del succo di arancia, di pera di mela o ciò che si preferisce.