Ci sono serate in cui si ha voglia di cimentarsi in preparazione particolari, magari per stupire gli ospiti, oppure si ha voglia di sapori lontani, speziati ed inebrianti. In questi casi, la cucina orientale è una perfetta alleata e la ricetta che verrà proposta di seguito ne è un esempio.

Si tratta di un piatto unico, ricco, sostanzioso e molto saporito. È inoltre estremamente semplice da realizzare e, per questo motivo, ne esistono innumerevoli versioni. Nasce in India, ma negli anni si è diffuso in tutto il Mondo per la sua bontà, grazie soprattutto alle spezie che lo rendono a dir poco irresistibile.

La ricetta in questione spiega come preparare straccetti di pollo al curry con l’aggiunta di un ingrediente, che permette di aumentarne la cremosità e di bilanciare i sapori: il latte di cocco. Ma vediamo come procedere per la realizzazione.

L’occorrente per la preparazione

Per 4 persone:

300 g di riso basmati;

350 g di petti di pollo;

400 g di latte di cocco;

20 g di curry;

1 lime;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Come preparare straccetti di pollo al curry con riso basmati cremosi e profumati senza panna né farina

Per prima cosa è necessario marinare il pollo: questo procedimento lo renderà più morbido in cottura. Tagliarlo quindi a straccetti, riporlo in una ciotola, unire il succo di un lime, un filo d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e una piccola parte del curry che utilizzeremo per la preparazione. Mescolare accuratamente con le mani, coprire con una pellicola e lasciare riposare in frigo per circa 30 minuti.

Nel frattempo preparare il riso basmati. Mettere in una pentola il riso crudo, misurandolo con un bicchiere, e ricoprirlo con lo stesso volume d’acqua (ad ogni bicchiere di riso corrisponde un bicchiere d’acqua). Fare cuocere senza mai sollevare il coperchio e senza mescolare per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, spegnere e fare riposare per altri 10 minuti.

Ora si può procedere con la preparazione del pollo. Mettere in una casseruola dell’olio extravergine d’oliva, gli straccetti di pollo e metà dose del curry. Fare rosolare per bene ed aggiungere il latte di cocco. Grattugiare all’interno la scorza del lime usato precedentemente ed unire il restante curry. Infine, fare cuocere il tutto per qualche minuto.

Il pollo con la sua salsa densa e profumata è pronta. A questo punto, trasferire il riso in un piatto di portata, sgranarlo con un cucchiaio di legno, accostare il pollo con abbondante salsa e servire.

Con questa ricetta facile e veloce, si godrà di un piatto alternativo ed appagante.