Halloween è qua. Ci siamo già attrezzati con decorazioni, costumi, trucchi e ricette da brividi. Ma abbiamo pensato ad accompagnare la serata più spaventosa dell’anno con dei cocktails? Buoni come al bar, ma facilissimi da fare, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno selezionato 3 drinks da gustare la sera del 31 ottobre. Ecco, quindi, come preparare spaventosi cocktails di Halloween.

Il vampire margarita

Solo a guardare questo buonissimo drink ci verranno i brividi. Con il suo colore rosso sangue si è conquistato il nome di vampire margarita. Ci serviranno un bicchiere da margarita, uno shaker, sale fino, ghiaccio tritato, succo di arancia rossa, tequila e Cointreau.

Preparare il bicchiere da margarita bagnandone il bordo e pressandoci del sale fino. Prendere lo shaker. Riempirlo con 60 ml di succo d’arancia rossa, 30 ml di tequila e 30 ml di Cointreau. Aggiungere nello shaker anche il ghiaccio tritato. Chiudere e shakerare. Versare nel bicchiere filtrando il ghiaccio e guarnire con uno spicchio di arancia rossa.

Il black mojito

Questo drink è una variante del ben noto mojito alla menta. Per Halloween si è trasformato in un black mojito, un drink leggero ma buonissimo. Preparare a portata di mano un bicchiere alto, un pestello, ghiaccio tritato, rum bianco, soda, more, zucchero di canna, lime, foglie di menta.

Versare nel bicchiere 3 cucchiaini di zucchero di canna, 5 more fresche, una fetta di lime e qualche foglia di menta. Pestare tutto con il pestello. Aggiungere il ghiaccio tritato. Versare il rum bianco per circa un quarto dell’altezza del bicchiere. Aggiungere la soda fino a riempire il bicchiere. Guarnire con una foglia di menta e qualche mora fresca.

Lo spider drink

Come preparare spaventosi cocktails di Halloween che non siano banali? La ricetta per lo spider drink è la risposta. Meglio non offrirlo a chi ha paura dei ragni, questo cocktail fa paura solo a guardarlo. Ci serviranno un bicchiere a scelta, uno shaker, ghiaccio a cubetti, vodka, crema di Cassis, triple sec, succo di melograno, succo di limone e stringhe di liquirizia.

Versare nello shaker 3 cucchiai di vodka, 2 cucchiai di crema di Cassis, 1 cucchiaio di triple sec, 1 cucchiaio di limone e 1 cucchiaio di succo di melograno. Aggiungere il ghiaccio e shakerare il tutto. Versare in un bicchiere filtrando il ghiaccio. Guarnire il cocktail con le stringhe di liquirizia per ricordare le zampe di un ragno.