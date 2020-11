Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un piatto di spaghetti con il pesce mette certamente d’accordo il palato di tutti i commensali. Una bella pasta al dente, abbondante olio, prezzemolo e peperoncino e una buona porzione di molluschi sono una ricetta super gustosa. Le vongole, tuttavia, sono molluschi abbastanza pregiati il cui costo non passa indifferente. Se si vuol ottenere un simile risultato in termini di sapori, ma pesare meno sul portafogli, bisogna rivolgere la propria attenzione ai lupini di mare. Ecco quindi come preparare spaghetti con lupini di mare come le vongole ma meno costosi in 10 minuti.

Cosa sono i lupini di mare e come possono essere preparati

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I lupini di mare sono dei molluschi poco più piccoli delle vongole, ma dall’aspetto molto simile. Essi possono preferirsi persino alle vongole di allevamento, che presentano prezzo e sapore molto più limitati rispetto alle pregiate vongole veraci. I lupini si collocano circa a metà per entrambi gli aspetti. I lupini di mare sono un prodotto pescato nel Mar Adriatico e che, a differenza delle vongole veraci, non presentano le tipiche antenne. Il guscio esterno ricorda quello delle vongole e, proprio come queste, vanno lasciate spurgare in acqua e sale prima della loro consumazione.

Come preparare gli spaghetti ai lupini di mare

Proseguiamo per capire come preparare spaghetti con lupini di mare come le vongole ma meno costosi in 10 minuti. Dopo aver lasciato spurgare i molluschi in acqua e sale per eliminare ogni traccia di sabbia, mettere a bollire l’acqua per gli spaghetti. Nel frattempo preparare un soffritto di olio, peperoncino e aglio a cui si aggiungerà un po’ di prezzemolo tritato e della scorza di limone. Non appena tutto comincerà a dorarsi leggermente, sfumare con un calice abbondante di vino bianco e lasciar evaporare l’alcool. Aggiungere i lupini e far cuocere per soli due o tre minuti, fino ad apertura dei gusci.

Cuocere gli spaghetti al dente, scolare e mantecarli nel condimento per qualche minuto circa a fuoco medio basso. Aggiungere una buona dose di prezzemolo tritato e dell’acqua di cottura durante l’azione del mantecare. Poi, impiattare gli spaghetti a forma di nido, versarci sopra il sughetto, qualche mollusco di guarnizione e grattugiare un pizzico di scorza di limone sopra. In soli dieci minuti, si sarà ottenuto un piatto gustosissimo e super economico.