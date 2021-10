Si chiamano Mantou e sono un piatto di origine cinese. Sono costituiti da pane cotto al vapore che può essere servito vuoto oppure assieme a delle pietanze da secondo.

Nulla però ci vieta di assaggiarli con degli affettati della tradizione nostrana, con dei formaggi o delle verdure. Il loro sapore dolciastro e delicato è perfetto anche da abbinare a delle creme al cioccolato dolci oppure da guarnire con marmellate e frutta secca per la prima colazione. Inoltre le loro dimensioni ridotte li rendono perfetti anche per le feste dei più piccoli o per un aperitivo in compagnia.

Vediamo allora come preparare questi panini al vapore uno tira l’altro piccoli e sfiziosi da usare soli o insieme a tanti piatti.

I Mantou sono popolari nelle zone della Cina del Nord perché qui si coltiva il grano al posto del riso.

Prima della dinastia Song con questo termine si indicava qualunque tipologia di pane, panino, focaccina. Si usava un’altra parola per indicare invece i panini ripieni. Mantou o Momo ha poi mantenuto questo doppio significato di vuoto o pieno che sono poi la modalità in cui possiamo mangiarli. In Cina di solito vengono riempiti con pasta di fagioli, oppure un mix di carne e verdure tritate che ha un sapore molto deciso e speziato perfetto per un tipo di pane così neutro.

Ci serviranno veramente pochissimi ingredienti per cucinare queste ottime nuvolette cinesi. Dobbiamo solo conteggiare le tempistiche della lievitazione che sono uno dei segreti della loro bontà.

350 gr di farina di frumento

80 gr di zucchero

Lievito di birra secco 5 gr

150 ml di acqua a temperatura ambiente

Cominciamo versando l’acqua in una ciotola e aggiungendo il lievito secco. Facciamo sciogliere con un cucchiaio lentamente. Uniamo la farina di frumento e lo zucchero.

Possiamo decidere di lavorare a mano oppure con una planetaria a nostro piacimento. Il risultato finale deve essere quello di un composto compatto, come se fosse il panetto di una pizza. Dopo avergli dato una forma tonda e liscia lo trasferiamo in una ciotola, lo infariniamo leggermente e lo copriamo con della carta trasparente e un panno.

A questo punto lasciamo riposare per circa 50 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, poniamo su un piano di lavoro la nostra palletta e schiacciamola leggermente. Con una spatola tagliamo dei filoncini del peso di circa 40 gr ed eliminiamone le estremità

Devono avere una forma rettangolare con le estremità tondeggianti. Poniamoli su una teglia coperta con carta da forno e copriamoli con della pellicola trasparente per riposare altri 50 minuti a temperatura ambiente. Cuociamoli nel forno con la funzione a vapore oppure in una vaporiera. Portiamo l’acqua della vaporiera ad ebollizione e adagiamo i mantou sul fondo lasciando sotto un quadretto di carta da forno. Lasciamo cuocere per 10 minuti circa e poi dopo aver spento il fuoco li lasciamo all’interno per qualche altro minuto.

Possiamo servirli con ciò che vogliamo, dal dolce al salato e il piacere è assicurato