I cheesecake brownies sono la deliziosa combinazione di due popolari tipi di torta. Questi dolci hanno un sapore ancora migliore insieme a della frutta fresca. Sono preparati senza ingredienti di origine animale, quindi sono perfetti anche per i vegani.

Sia le cheesecake che i brownies contengono spesso latticini e uova. Ma in questa ricetta mostreremo come combinare le due torte classiche senza alcun prodotto del genere.

La ricetta è adatta anche ai principianti, perché è semplice da portare a termine e di facile attuazione. Ottimi per colazione o merenda, questi dolci faranno impazzire grandi e piccini, oltre ad essere un ottimo dessert post pranzo.

Come preparare questi fantastici cheesecake brownies vegani e senza latte e senza uova, dal sapore speciale

Per la preparazione di questo dolce squisito ci vogliono circa 20 minuti e 35 minuti per la cottura. Ecco gli ingredienti per 15 pezzi:

125 grammi di farina (vediamo come conservare la farina nel migliore dei modi);

65 grammi di zucchero;

30 grammi di cacao in polvere;

mezza confezione di lievito in polvere per dolci;

un pizzico di sale;

120 grammi di cioccolato fondente vegano;

80 ml di latte di soia, d’avena o di riso;

60 ml di olio di semi di girasole;

250 grammi di yogurt zuccherato di soia;

70 grammi di anacardi finemente macinati;

1 cucchiaino di amido di mais.

Ecco il procedimento per preparare questi dolci

Vediamo come preparare questi fantastici cheesecake brownies. Per la pastella dei brownies, bisogna unire la farina, lo zucchero, il cacao in polvere, il lievito e il sale.

Nel frattempo sciogliamo il il cioccolato a bagnomaria; aggiungiamo la bevanda vegetale e l’olio vegetale. Mescolare i tre ingredienti fino a quando non diventano una massa liscia.

Unire il cioccolato fino ad ottenere una pastella scura e omogenea.

Per la porzione di cheesecake, mescolare lo yogurt con gli anacardi e l’amido di mais. Se il risultato è ancora troppo liquido, aggiungere un po’ di amido di mais per creare una massa densa.

Versare circa tre quarti della pastella per brownie in una pirofila da forno. Decorare la parte superiore con la pastella al cioccolato e successivamente versare il composto della cheescake. Infine aggiungere le ultime gocce di cioccolato.

Dopo di che cuocere i brownies a 180°C per circa 30-35 minuti.

I cheesecake brownies possono essere accompagnati con frutta fresca di stagione e questo renderà il loro sapore più raffinato. Particolarmente consigliati sono i lamponi e le ciliegie.

I brownies alla cheesecake sono deliziosi anche con altri frutti, ad esempio con pesche, mirtilli o ribes.

