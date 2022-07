Come preparare le zucchine al forno e renderle croccanti senza frittura

La frittura è uno dei metodi di cottura molto amati sia dai grandi che dai bambini. Rende gli alimenti croccanti, saporiti e sfiziosi.

Ma il cibo fritto sarebbe anche molto grasso e, se mangiato spesso, rischierebbe di danneggiare seriamente la nostra salute.

Chi è attento alla linea e vuole rimanere leggero, preferisce evitare questo metodo di cottura e cercare delle alternative altrettanto gustose.

Ad esempio, la cottura al forno potrebbe essere una delle possibili scelte. Aggiungiamo il condimento che preferiamo e nelle quantità che vogliamo.

Pensiamo alle patatine. Possiamo prepararle al forno aggiungendo pochissimi grassi. Saranno ugualmente gustose e croccanti.

Come preparare le zucchine al forno e renderle croccanti anche senza frittura

Oltre alle patate, sono tantissime le verdure che possiamo cuocere al forno.

Le zucchine sono un ortaggio estivo che potrebbe fare proprio al caso nostro. Sono versatili e perfette per preparare un contorno, un piatto unico o un ripieno. Inoltre, le zucchine avrebbero poche calorie e sarebbero ricche di vitamine e minerali. Le fibre, poi, agirebbero sulla regolarità intestinale.

La ricetta che forniremo nelle righe successive, le vede protagoniste. Infatti, spiegheremo come preparare delle zucchine croccanti e sfiziose anche senza utilizzare la frittura.

Ingredienti per preparare gli stick di zucchine:

3 zucchine;

2 uova;

pangrattato q.b.;

formaggio grattugiato q.b.;

paprica affumicata q.b.;

olio EVO q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta lavando le zucchine ed eliminando le 2 estremità. Tagliamole come se fossero delle patatine da friggere. Prepariamo in una ciotola le uova sbattute.

In un’altra ciotola versiamo il pangrattato, il formaggio grattugiato, la paprica affumicata e l’origano.

Mescoliamo tutti gli ingredienti.

A questo punto, prendiamo un bastoncino di zucchina, passiamolo nell’uovo sbattuto e nel mix di pangrattato e altri ingredienti. Ricopriamo bene tutta la superficie e adagiamolo in una teglia rivestita da carta forno.

Una volta terminata questa operazione, versiamo un filo di olio EVO, del sale e riponiamo la teglia in forno. Facciamo cuocere ad una temperatura di 180 gradi per circa 20 minuti.

Trascorso questo tempo, i nostri stick saranno pronti. Prima di servirli aggiungiamo un altro

pizzico di sale. Ecco come preparare le zucchine al forno da mangiare sia calde che fredde e accompagnate da una serie di salse gustose.

Con il procedimento appena descritto, le nostre zucchine saranno croccanti proprio come se fossero state fritte.

Ma naturalmente avranno meno grassi, poche calorie e potranno essere gustate spesso durante l’estate

