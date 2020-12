Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per una serata a tavola all’insegna della croccantezza, ecco come preparare le pepite di pollo per stupire a cena con gusto e semplicità. Si tratta, nello specifico, di una ricetta che è facile e veloce. In quanto è a base di petto di pollo e di farinea con l’aggiunta di profumi e di aromi da veri chef.

Nel dettaglio, supponendo una preparazione per tre persone, servono 300 grammi di petto di pollo, 100 grammi di farina di riso e 100 grammi di farina di tipo 00. Nonché 4 uova, 2 cucchiai di granella di nocciole, un po’ di miele, semi di papavero e sale e pepe giusto quanto basta.

Ecco come preparare le pepite di pollo per stupire a cena con gusto e semplicità

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mischiare le due farine. Insieme alla granella di nocciole ed ai semi di papavero. Mentre il petto di pollo, che è stato tagliato a piccoli cubotti, viene immerso nelle uova sbattute e poi passato nelle farine. Ripetere l’operazione al fine di ottenere una doppia panatura. In padella, dove c’è abbondante olio di semi bollente, friggere il pollo e adagiarlo, ottenuta la doratura, su carta assorbente, e poi salarlo.

Come gustare le pepite di pollo croccanti anche in perfetto stile fast food

Servire subito calde le pepite di pollo. Spolverando con un pizzico di pepe e con un filo di miele a guarnire. In alternativa al pepe ed al miele si possono servire le pepite di pollo croccanti pure utilizzando la salsa di senape. Che è perfetta come intingolo.

Oppure con il ketchup e con la maionese, e quindi a casa ma in perfetto stile fast food. Al riguardo ricordiamo, così come viene spiegato in questo articolo, che la maionese si può anche preparare fatta in casa non solo senza aggiunta olio. Ma pure e davvero con pochissime calorie.