Generalmente quando pensiamo a un piatto di pasta veloce e senza tanti pensieri, la ricerca si focalizza sulle penne o sugli spaghetti. Vuoi per la loro versatilità, vuoi nella loro semplicità, questi due tipi di pasta ci vengono sempre incontro nei momenti di fretta. E, per restare in tema, oggi gli Esperti della nostra Redazione, suggeriscono come preparare le pennette golose un piatto che stupirà per semplicità e bontà. Poco tempo, pochi ingredienti, ma tanto sapore in un piatto che garantirà la soddisfazione di tutta la famiglia. Andremo a utilizzare degli ingredienti semplici, come le zucchine, il prosciutto cotto e una caciottina, meglio se dolce.

Gli ingredienti per 5 persone

Come preparare le pennette golose un piatto che stupirà per semplicità e bontà, utilizzando questi ingredienti per 5 persone:

500 grammi di pennette;

150 grammi di prosciutto cotto;

due zucchine;

150 grammi di caciottina dolce;

aglio e olio extravergine;

parmigiano o padano grattugiati;

sale e pepe.

La preparazione

Una preparazione molto rapida per una ricetta altamente saporita, ma non altrettanto calorica:

iniziamo lavando e tagliando le nostre zucchine a dadini, mettendole poi a soffritto in padella, assieme all’aglio e all’olio extravergine. Facciamo rosolare e in dorare per qualche minuto;

inseriamo a questo punto anche il prosciutto, che possiamo scegliere nella variante cotto normale, o affumicata, col cosiddetto prosciutto cotto di Praga. Facciamo rosolare tutto insieme per 3/4 minuti;

scoliamo le penne, badando che siano al dente e uniamole al sugo, facendo saltare il tutto e aggiungendo per ultima la caciottina e del parmigiano o padano grattugiati. Per rendere il piatto leggermente speziato, possiamo spolverare con una manciata leggera di pepe, che darà quel tocco in più di esotico. Per i bambini che amano i sapori più dolci, invece l’aggiunta di panna da cucina rappresenta il bonus per fargli apprezzare ancor di più questo piatto.

Approfondimento

