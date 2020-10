Vediamo, oggi, come preparare le pennette alla vodka, un gustoso piatto anni ottanta. A volte vi sentite nostalgici dei tempi che furono? Vi mancano i tempi della disco music e dei pantaloni a zampa di elefante? Non esiste la macchina del tempo, ma ho una soluzione che fa per voi: un piatto che vi riporterà a quei momenti. Ecco a voi, dunque, la ricetta step by step che vi spiega come preparare le pennette alla vodka, un gustoso piatto anni ottanta.

Come preparare le pennette alla vodka, un gustoso piatto anni ottanta

Ingredienti per 4 persone:

a) 500 grammi di pasta corta, preferibilmente pennette;

b) 1 piccolo shot di vodka di buona qualità a persona;

c) ½ cipolla bianca, possibilmente quella di Margherita IGP;

d) 400 grammi di passata di pomodoro o, in alternativa, l’equivalente di pomodori freschi, tagliati a cubetti;

e) 200 grammi di panna da cucina;

f) 200 grammi di pancetta dolce o affumicata;

g) 3 cucchiai di olio;

h) sale e pepe quanto basta;

i) peperoncino in polvere a discrezione.

Il procedimento

Passiamo alla procedura da seguire per preparare le pennette alla vodka.

Innanzitutto, procuratevi una padella capiente e mettete al suo interno la cipolla, finemente tagliata, e tre cucchiai di olio extravergine di oliva. Lasciate, quindi, rosolare con il fuoco alla minima potenza. Quando sarà dorata, aggiungete la pancetta fino a che il tutto non risulterà croccante.

Sfumate con la quantità di vodka desiderata e lasciatela assorbire. Una volta che si sarà asciugata, versate i 400 grammi di polpa di pomodoro e un pizzico di sale. Mescolate bene e lasciate cuocere per 10 minuti, coprendo tutto con il coperchio.

Una volta che il sugo sarà rappreso, aggiungete la panna, e aspettate che il composto raggiunga il bollore. Nel frattempo mettete l’acqua per la pasta e, al momento giusto, gettate le pennette. Quando il sugo raggiunge la giusta cremosità, assaggiatelo e migliorate, eventualmente, il sapore con sale e pepe.

Se volete dare un gusto più sbarazzino al piatto, aggiungete del peperoncino in polvere. Infine, scolate la pasta e mescolatela con il condimento che avete ottenuto.