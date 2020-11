Può accadere di essere colti dal desiderio irrefrenabile di dolci frittelle, magari quelle soffici e golose che si è soliti mangiare durante le feste di paese o al parco giochi. In questo caso la soluzione è servita. Ecco, quindi, la ricetta che consente di preparare le irresistibili frittelle del luna park senza muoversi da casa.

Gli ingredienti sono pochi e di solito già presenti in ogni dispensa, non sarà quindi necessario neanche uscire a fare la spesa.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti:

a) 250 grammi di farina 00;

b) 150 grammi di acqua;

c) ½ bustina di lievito in polvere per dolci;

d) due cucchiaini di zucchero;

e) un cucchiaino di olio,

f) un pizzico di sale;

g) olio per friggere, quanto basta.

Vediamo, quindi, come preparare le irresistibili frittelle del luna park senza muoversi da casa.

Il procedimento

Versare in una ciotola la farina con lo zucchero, il lievito e il sale. Dopo averli girati fare la fontana e aggiungere al centro, poco alla volta, l’acqua, lavorando l’impasto. Unire, poi, anche un cucchiaino di olio e continuare ad impastare a mano, per qualche minuto, fino ad ottenere un panetto liscio e sodo.

Infarinare, quindi, leggermente, il piano di lavoro e trasferirvi il panetto. Dividerlo in otto pezzetti e formare con ognuno delle palline.

Cominciando dalla prima pallina schiacciarle leggermene con la mano e con il pollice premere il centro. In questo modo i bordi risulteranno leggermente più spessi della parte centrale della frittella. Procedere con la medesima operazione con ogni pallina.

Riscaldare l’olio in un’ampia padella dai bordi alti e cuocere le frittelle a debita distanza fra loro affinché non si attacchino l’un l’altra. La temperatura dell’olio non dovrà essere troppo alta, questo dovrà leggermente sfrigolare intorno alla frittella.

Quando saranno ben dorate scolare l’olio in eccesso su della carta assorbente. Spolverare, quindi, con dello zucchero semolato, o di canna, a seconda delle preferenze individuali.

Lasciare intiepidire qualche minuto affinché raggiungano la giusta sofficità.

Ecco svelato, dunque, come preparare le irresistibili frittelle del luna park senza muoversi da casa.

Buon appetito!