Le girelle sono un dolce facile da preparare e sono ottime da gustare, per la soffice crema di arance, durante la colazione o come dessert per una cena improvvisata. L’ingrediente principale è la pasta sfoglia che sarà l’involucro della gustosa crema che rilascerà una nota profumata per tutta la casa.

Anche i ventagli di pasta sfoglia sono dei dolcetti dalla preparazione veloce, da provare subito.

Ingredienti

rotolo di pasta sfoglia rettangolare

un po’ di zucchero di canna

100 g gocce di cioccolato

spremuta di 2 arance

buccia di arancia

160 g zucchero

30 g di farina

20 g burro

2 uova

Come preparare le girelle con una soffice crema di arance in pochi minuti

Preparazione

Iniziare a preparare il ripieno montando le uova, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, aggiungere lo zucchero, successivamente la farina. Infine aggiungere il burro fatto sciogliere precedentemente a bagno maria e la buccia di un’arancia grattugiata e continuare a mescolare.

Passare il composto in una pentola, che andrà sul fuoco moderato, aggiungere il succo delle arance e continuare a mescolare fino a quando non inizierà leggermente ad addensarsi. Lasciar raffreddate la crema e coprirla a contatto con la pellicola trasparente per alimenti.

Nel frattempo prendere il rotolo di pasta sfoglia e stenderlo sulla carta da forno. Successivamente prendere la crema e farcire con uno strato sulla pasta sfoglia e far cadere qualche goccia di cioccolato.

Infine arrotolare la pasta sfoglia facendo attenzione a non premere troppo per evitare di smuovere il ripieno e lasciarlo assestare nel congelatore per 20 minuti.

Passato il tempo prestabilito, prendere il rotolo, tagliarlo a fette e mettere quest’ultime su una teglia ricoperta da carta da forno. Su ogni fetta si potrà aggiungere a piacere un po’ di zucchero di canna. Cuocere per circa 20 minuti a 180°C e lasciar raffreddare prima di servirle.

Il rotolo di pasta sfoglia si può sostituire a un Pan di Spagna sottile e preparare tutto come il tronchetto della felicità.