La carne è da sempre la regina indiscussa dei secondi piatti. Non esiste menu che si rispetti che non preveda almeno una portata di carne al suo interno. Il suo gusto, poi, conquista il palato di grandi e piccini e scalda bene le lunghe sere invernali. Il suo abbinamento a frutta secca e spezie è un’altalena per le papille gustative e il suo apporto calorico veramente completo. Ecco la ricetta che spiega come preparare le fettine di capocollo con panatura e noci al forno.

Ingredienti per la preparazione

Per preparare questo delizioso secondo piatto saranno sufficienti davvero pochi ingredienti. Le fettine di capocollo sono le protagoniste, meglio ancora se acquistate da un macellaio di fiducia e dotate ancora del loro osso. La carne in prossimità dell’osso è la più saporita, quindi non bisogna disossare il taglio prima della cottura. Poi saranno sufficienti del pane raffermo, aglio, olio di oliva, pepe nero e noci.

Per i palati più esigenti possono aggiungersi una spolverata di scorza di limone grattugiato e del vino bianco. Quando si grattugia il limone occorre prestare, però, attenzione a non grattugiare la parte più bianca del frutto. Questa conferisce un sapore amaro alla carne, che potrebbe risultare coprente.

Come si prepara e cuoce il capocollo

Come preparare le fettine di capocollo con panatura e noci al forno? Semplice, basta munirsi di una teglia per il forno e degli ingredienti summenzionati. Oliare la teglia da forno con olio d’oliva e adagiare le fettine di capocollo leggermente battute. L’operazione di battitura serve a rendere la carne più tenera. Se non si possiede l’apposito strumento, si può ovviare con un mattarello da cucina e della carta forno. Dopodiché si prepara la panatura, composta da pane raffermo sbriciolato, aglio tritato fine e olio di oliva. In questa fase possono aggiungersi il limone grattugiato, il pepe nero e un goccio di vino bianco.

Lavorare il composto fino all’amalgama completa degli ingredienti e ricoprire la carne. Il consiglio è di evitare di coprire la zona dell’osso così da poterlo facilmente intravedere durante la consumazione. Spezzettare qualche noce a piccoli pezzi e distribuirla sulla carne e infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Il secondo di carne è quindi pronto in pochissimo tempo e perfetto per essere gustato insieme a un bicchiere di buon vino rosso.