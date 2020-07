A molti piace bere il caffè con lo zucchero di canna: meno calorico, più digeribile e meno impattante a livello glicemico. Pochi però sanno che lo stesso zucchero di canna è uno degli ingredienti principali di molte creme esfolianti presenti sul mercato della cosmetica. Con la differenza che una buona crema acquistata in farmacia o profumeria può costarci un occhio della testa, quella fatta da noi un decimo, se non di meno. Ecco quindi che il nostro “team benessere” vi consiglia come preparare le creme esfolianti a casa con lo zucchero di canna.

Per cominciare ecco le sue virtù

Anticipiamo le domande dei lettori: quali benefici apporta lo zucchero di canna per pulire la pelle?

Elimina i punti neri

Ammorbidisce la pelle secca

Rimuove le impurità

Favorisce la rigenerazione delle cellule cutanee

Tutto ciò, in sinergia con altri prodotti naturali che vedremo assieme. Concedeteci però la battuta: il primo che vi dirà che lo zucchero di canna fa male, invitatelo a leggere questo articolo della nostra redazione!

Zucchero di canna e limone

L’unione benefica col limone, l’esempio di come preparare le creme esfolianti a casa con lo zucchero di canna.

Succo di limone

30 grammi di zucchero di canna

Considerando di acquistare uno zucchero di canna bio, al top della gamma, andremmo a spendere 4€, a cui aggiungere il costo di un limone o del succo. Arriviamo a 5 euro totali, per preparare una fantastica e naturale crema esfoliante. Come prepararla:

Uniamo i due elementi e mescoliamoli in una ciotola di vetro

Dopo aver fatto la doccia, ripuliti completamente dal sapone, spalmiamo con cura la nostra crema esfoliante nelle zone mirate

Lasciamo riposare il tempo dell’assorbimento e risciacquiamo con acqua fresca

Al nostro composto, possiamo aggiungere dell’olio di oliva per renderlo ancora più morbido ed efficace.

Zucchero di canna con tè verde e con olio di cocco

Stessa preparazione, stessa posologia e stesso risultato, mischiando il nostro zucchero di canna a:

Tè verde per una crema

Olio di cocco per un’altra

In questo caso inseriamo anche degli antiossidanti eccezionali, in grado non solo di rimuovere i sedimenti dalla pelle, ma anche di proteggerla, prevenire gli attacchi esterni e le malattie del derma!

