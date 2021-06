Con l’avvicinarsi dell’estate è ancora più importante preparare nel proprio arsenale culinario un piatto sfizioso e semplice da cucinare in qualunque momento. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci tengono a consigliare un piatto genuino e saporito, perfetto sia per cena che per aperitivo. Vediamo allora assieme come preparare le buonissime polpette al salmone croccante in un piatto davvero irresistibile, economico e sempre appetitoso.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 60 gr salmone affumicato;

b) 4 patate medie;

c) 100 gr di crescenza;

d) 3 uova;

e) 8 cucchiai di pan grattato;

f) olio di semi di arachidi;

g) sale.

Come preparare le buonissime polpette al salmone croccante in un piatto davvero irresistibile

Per prima cosa dovremo sbucciare le patate, tagliarle a cubetti di piccole dimensioni e cuocerle al vapore in una padella per circa 7-8 minuti.

Una volta fatto questo, schiacciamole ancora calde con una forchetta e conserviamo il tutto in una ciotola a parte.

Prendiamo poi il salmone e tagliamolo a striscioline per poi andare a triturarlo finemente, aiutandoci con l’utilizzo di un mixer.

Mescoliamo poi il pesce con la purea di patate, aggiungiamo la crescenza, un uovo bello sbattuto e impastiamo il tutto in modo da amalgamarlo uniformemente. Ricordiamoci poi anche di aggiungere un pizzico di sale durante la lavorazione.

A questo punto prendiamo le due uova rimaste e sbattiamole per bene in una ciotola assieme a un po’ di sale.

Non ci resterà che prendere delle piccole porzioni di impasto e, con le mani inumidite, dare la forma alle nostre fantastiche polpette. Immergiamole quindi nell’uovo e, poi, nel pangrattato per completare una gustosissima panatura leggera.

Andiamo adesso a friggere le polpette, immergendole nell’olio caldo in una padella antiaderente fino a che non avranno raggiunto una bella colorazione dorato. Per finire scoliamole e asciughiamole dall’olio in eccesso con l’aiuto di un paio di fogli di carta assorbente e, fatto questo, potremo servirle belle calde.

