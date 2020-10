Le alici marinate sono un piatto gustoso e facile da preparare, adatto a tutte le occasioni, come antipasto o contorno.

Purtroppo il consumo di questo piatto, come per tutto il pesce crudo, è rischioso e potrebbe comportare rischi per la nostra salute, se non correttamente preparato.

Il rischio delle alici è l’anisakis, un parassita presente in quasi tutti i pesci azzurri. Se ingerito può essere molto pericoloso. Soltanto il freddo o la cottura possono ucciderlo. Alcuni pesci, tra questi le alici, non possono avere cotture prolungate, altrimenti si sbriciolerebbero. Secondo il Consiglio Superiore di Sanità, questo parassita può essere ucciso se sottoposto ad uno specifico trattamento termico. Quindi diventa molto importante sapere come preparare le alici marinate senza avere rischi per la salute.

Le alici non possono avere una lunga cottura quindi, vanno tenute nell’abbattitore a -35 gradi per 24 ore. Possono anche essere congelate nel congelatore a -18 gradi per 96 ore esatte.

Ecco come preparare le alici marinate senza avere rischi per la salute. Il procedimento

Scongelare velocemente le alici, pulirle e lavarle. Disporle in un tegame aperte a libro e versare dell’aceto e del sale ad ogni strato. Alla fine, coprirle completamente con l’aceto, superandole di circa due centimetri. Sigillare il contenitore con la pellicola trasparente e metterle in frigorifero per un’ ora. Toglierle dal frigo, disporle in un nuovo contenitore aprendole bene, versare dell’olio, aggiungere il sale il peperoncino e rimettere in frigo. Possono essere mangiate in qualsiasi momento.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Cosa sono gli anisakis

Gli anisakis sono dei vermi che vivono nelle viscere di alcuni animali marini. Misurano dagli uno ai tre centimetri di lunghezza, sono sottili e arrotolati su se stessi. Queste larve sono pericolose per l’uomo, i sintomi vanno da semplici disturbi gastrointestinali, alla perforazione intestinale e dello stomaco.

Quindi, attenzione a come cucinate e a cosa mangiate!