Quando parliamo di alici, ci riferiamo ad un pesce ricco di proprietà nutritive. Le alici sono un toccasana per il nostro organismo perché oltre ad essere leggere e digeribili, sono ricche di vitamine e sali minerali. Questo pesce costituisce una fonte di vitamina B ed E. Inoltre le alici apportano al nostro organismo selenio, ferro, zinco e potassio. Oltre che salutare, questo pesce è anche molto gustoso e può essere proposto in vari modi a tavola.

Come capire se sono fresche

Caposaldo essenziale della cucina marinara semplice e povera, le alici anche in ragione del loro costo relativamente basso sono largamente apprezzate. E’ necessario fare molta attenzione, però, alla loro freschezza. Questo perché le alici in caso di eccessiva permanenza sul banco del pescivendolo non sono più mangiabili. Per verificare le condizioni di questo pesce in tal senso occorre quindi prestare attenzione ad alcuni particolari. Per prima cosa il pesce dovrà mostrare un bel colore blu scuro e l’occhio vivido e sporgente. La prova del nove sarà certamente l’odore delle alici. Il pesce dovrà profumare di mare e non puzzare. Altro consiglio è di mangiare le alici durante la stagione fredda, in quanto la carne del pesce avrà una migliore consistenza risultando meno grassa.

Come preparare le alici crude all’aceto

Come abbiamo sottolineato le alici più di ogni altro pesce devono essere consumate freschissime. La freschezza di questo pesce risulta essenziale anche in vista di alcune ricette che non richiedono una lunga cottura. Per esempio come preparare le alici crude all’aceto senza che il pesce sia fresco. Non è possibile! Per preparare questo piatto ci occorrono davvero pochissimi ingredienti, ovvero:

2 kg di alici;

2 bicchieri di aceto bianco;

4 cucchiai di olio di oliva;

3 spicchi d’aglio;

un ciuffo di prezzemolo;

limone e sale.

La quantità indicata di alici dovrà essere ben pulita, asportando accuratamente le lische e dividendo in due ogni alice. Il pesce andrà poi posto per un minuto sotto l’acqua corrente ed asciugato con delicatezza. Quindi i filetti di acciuga verranno disposti in un capace vassoio e ricoperti di aceto bianco. Da quel momento in poi, dovranno passare 24 ore circa. In questo tempo le alici verranno letteralmente cotte dall’aceto. Infine il pesce verrà posizionato in una teglia con olio d’oliva, prezzemolo, aglio e limone e potrà essere servito.

