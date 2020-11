La cucina vegana cerca sempre alternative valide ai prodotti caseari o di uova per le sue ricette.

Anni fa, la scoperta miracolosa: dall’acqua di governo dei ceci è possibile ricavarne un’acqua che può essere utilizzata per sostituire le uova nelle preparazioni culinarie.

Quest’acqua è chiamata aquafaba.

Vediamo insieme come come preparare l’aquafaba, l’alternativa vegana alle uova per preparazioni tipo le meringhe o le frittate.

Preparazione

Per l’acquafaba serve:

a) 500 gr di ceci secchi;

b) Un litro e 300 gr di acqua;

c) Due quadratini da 2,5 gr di alga kombu.

La preparazione dell’aquafaba è molto lunga, purtroppo.

Infatti, dopo aver messo a mollo per una notte i ceci, bisognerà cuocerli con l’alga kombu per circa otto-nove ore a fuoco bassissimo, senza permettere all’acqua in cui sono ammollo di evaporare.

Purtroppo, l’uso della pentola a pressione è sconsigliato, perché si alternano le proprietà dell’acqua in cui sono immersi i ceci e non si ottiene il risultato finale che si auspica.

Passate quindi le otto-nove ore di preparazione, scolare via i ceci dall’acqua e levare eventuali bucce e residui che i ceci potrebbero aver lasciato nella pentola.

L’aquafaba è quindi pronta. Ma cosa possiamo farci?

Come preparare l’aquafaba, l’alternativa vegana alle uova

L’aquafaba funziona come le chiare dell’uovo. Possiamo montarla a neve ferma per creare una frittata di “albumi” o per fare delle meringhe vegane perfette.

Se invece vogliamo fare un dolce più classico, possiamo preparare dei muffin o delle torte. Quale sarà la proporzione tra preparato vegetale e uova?

La proporzione ideale dell’acquafaba è tre cucchiai contro un uovo intero. Sarà sufficiente montare a neve l’aquafaba per permetterci di legarla con gli altri ingredienti del composto.

Con l’aquafaba è possibile, inoltre, preparare gelati e mousse perfette, il segreto, ormai l’abbiamo capito, è tutto nella proporzione e nell’amalgamare bene gli ingredienti. L’aquafaba, la magica preparazione vegana è l’ideale per coloro che vogliono mangiare più sano o eliminare i grassi dell’uovo.