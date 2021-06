Bevande dissetanti ed energizzanti è quello che desideriamo bere quando arriva il caldo. Un ingrediente segreto per renderle piacevoli da sorseggiare è l’aceto. Acqua e aceto è una combinazione molto antica per bevande rinfrescanti. Prevede anche l’aggiunta di altri ingredienti, come miele e zucchero. È anche possibile arricchire con spezie, erbe e frutta. Riducendo questo drink a sciroppo si ottiene il cosiddetto Shrub. Lo Shrub è un ingrediente sorprendente per dare ai cocktail freschezza con un tocco agrodolce, perfetto per l’estate. Come preparare l’aperitivo perfetto con il famoso Shrub, realizzabile a casa e ottimo per le infiammazioni intestinali.

Lo Shrub

È la nuova tendenza dell’estate l’arte di mixare lo Shrub per cocktail vivaci e dal gusto unico. Perfetti per gli amanti dei drink analcolici, e non solo. Questo sciroppo concentrato a base di frutta, spezie, aceto e zucchero è versatile, questa la sua particolarità. Può essere la base di semplici bevande rinfrescanti, con l’aggiunta di sola acqua. Oppure la base di cocktail variegati (anche alcolici) ottimi per un aperitivo.

La rivoluzione della mixology moderna ha portato alla rinascita degli Shrub con la creazione di prodotti artigianali home made. Prepariamo quindi lo Shrub a casa.

Ingredienti

a) 500 gr di aceto;

b) 650 gr di zucchero;

c) 500 gr di agrumi;

d) spezie ed erbe aromatiche a piacimento.

Preparazione

Lavare gli agrumi bio, sbucciarli evitando l’albedo perché amaro e spremere il succo. Affettare la buccia di agrumi, metterla in un contenitore con il succo degli agrumi e lo zucchero. Mescolare, coprire e riporre in frigorifero per 24 ore (mescolando dopo 12 ore). Dopo le 24 ore filtrare lo sciroppo eliminando le bucce, aggiungere l’aceto e imbottigliare in un contenitore. Lasciare raffreddare e riposare lo Shrub almeno un giorno prima di usarlo. Per ottimi cocktail analcolici basta usare la frutta di stagione. Meglio partire da ricette semplici, usando dosi uguali di frutta, zucchero e aceto e poi aggiungere spezie o erbe aromatiche. Per cocktail improvvisati è possibile aggiungere il prosecco, per esempio, o altre bevande alcoliche.

I benefici dello Shrub

Ottimo per favorire le funzioni digestive, capace di dare forza e vigore all’organismo, lo Shrub è in grado di esercitare un’azione di equilibrio della flora batterica. Questo sciroppo, quindi, aiuta a prevenire infiammazioni e infezioni intestinali.