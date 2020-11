Le verdure rappresentano uno degli alimenti più salutari presenti nelle nostre tavole. Ma non tutti quanti noi riusciamo a mangiarne quanto richiesto, a volte per mancanza di tempo, a volte perché non ci piacciono proprio.

Esiste, però, un modo facile e veloce per mangiare dei piatti tanto salutari quanto buoni ed è quello di preparare le vellutate. Oggi vogliamo spiegare come prepararne una, tanto salutare quanto semplice, in poche mosse.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Scopriamo assieme come preparare la vellutata salutare tanto facile da fare quanto buona da mangiare.

Gli ingredienti

Per preparare la vellutata di finocchi sono necessari, dunque, i seguenti ingredienti:

a) finocchio, 500 grammi;

b) due cipolle;

c) parmigiano, 50 grammi;

d) pistacchi, 50 grammi;

e) latte, a piacimento;

f) sale, a piacimento;

g) olio, a piacimento;

h) menta, a piacimento (opzionale);

i) due patate.

La preparazione

Ecco, di seguito, come preparare la vellutata salutare, tanto facile da fare quanto buona da mangiare.

Per prima cosa iniziare a preparare gli ingredienti. Sbucciare la cipolla, lavare e tagliare a metà. Seguire lo stesso procedimento per le patate.

Prendere i finocchi, rimuovere i gambi e il cuore, se verde. Tagliare a metà e mettere da parte.

Nel caso si voglia aggiungere un tocco dolce al piatto, lavare la menta e asciugare con attenzione. Tritare, quindi, la pianta aromatica in maniera fine, ma senza utilizzare il mixer.

Una volta fatto questo, prendere una pentola con i bordi alti. Versare le verdure, eccetto la menta, e far cucinare per almeno venti- trenta minuti.

Quando le verdure saranno pronte scolare e mettere da parte. Prendere, dunque, il mixer. Versare i pistacchi e attivare lo strumento al minimo, in maniera da sminuzzarli senza scaldarli troppo.

Versare le verdure, aggiungere olio, sale, latte e parmigiano. Frullare il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, aggiungere la menta e lasciare riposare. Impattare e servire.

Il piatto più salutare dell’inverno è pronto per essere gustato.