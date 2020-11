La colazione salata è una tradizione tipica dei paesi nordici e anglosassoni, ma si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Si tratta di una colazione molto più sostanziosa rispetto a quella a cui siamo abituati. Quasi un vero e proprio pasto. Nella colazione inglese tradizionale figurano alimenti quali uova, formaggio, affettati, salsicce, funghi e mille altre delizie. I protagonisti assoluti della tradizionale colazione inglese sono però i beans on toast, cioè i fagioli sul toast.

Si tratta di una preparazione gustosissima e sostanziosa, che possiamo cucinare anche noi in casa.

Ecco come preparare la variante più semplice dei beans on toast, la colazione più amata dagli inglesi.

Possiamo prepararli anche in padella

Tradizionalmente i beans on toast sono fagioli bianchi o gialli cotti al forno con una salsa. Oggi si trovano già pronti anche in lattina, ma la maggior parte degli inglesi sa prepararli a casa in pochi minuti. La ricetta però si è evoluta nel tempo, e oggi i beans on toast vengono più spesso preparati in padella, non più nel forno.

Bastano pochissimi ingredienti per preparare in casa i beans on toast e goderci una colazione regale. Oggi proponiamo una versione semplificata alla portata di tutti.

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di fagioli precotti

b) 100 ml di salsa di pomodoro

c) una cipolla piccola

d) olio di oliva q.b.

e) sale q.b.

f) pepe q.b.

g) pane per toast

Come preparare la variante più semplice dei beans on toast, la colazione più amata dagli inglesi

Sbucciamo e affettiamo una cipolla piccola. Mettiamola a soffriggere in una padella con abbondante olio di oliva. Nel frattempo scoliamo e sciacquiamo i fagioli precotti. Quando la cipolla sarà appassita, aggiungiamo i fagioli e della salsa di pomodoro. Lasciamo sobbollire a fuoco lento per qualche minuto fino a quando la salsa non si sarà addensata. Saliamo, e aggiustiamo di pepe a piacimento. Quando i fagioli saranno cotti, facciamo tostare delle fette di toast, poi disponiamole in un piatto e versiamo sopra i fagioli. Ecco preparata la nostra colazione a base di beans on toast!

Attenzione, i fagioli possono causare flatulenza, ecco come evitare questo spiacevole inconveniente.