Oggi vogliamo proporre un’alternativa sana e light alla famosa torta Sacher che conoscono tutti.

Sostituendo qualche ingrediente della tradizione, avremo la possibilità di gustarci un dolce che assomiglia molto all’originale.

Preparato in questo modo però, potremo dire finalmente addio a tutti i sensi di colpa e iniziare la giornata con una meravigliosa colazione.

Vediamo insieme come preparare la torta Sacher light senza burro spendendo solo 10 euro

Gli ingredienti

150 grammi di farina integrale;

50 grammi di farina d’avena;

50 grammi di dolcificante naturale quale stevia o eritritolo;

30 grammi di cacao amaro;

1 bustina di lievito vanigliato istantaneo per dolci;

200 grammi di latte parzialmente scremato o vegetale;

50 ml di olio di cocco;

marmellata di pesca o di albicocca;

una tavoletta di cioccolato fondente all’80%;

Il procedimento

Innanzitutto andiamo a mescolare insieme gli ingredienti secchi. Perciò uniamo i 150 grammi di farina integrale, i 50 grammi di farina d’avena, i 30 grammi di cacao amaro e la bustina di lievito istantaneo.

Nel frattempo facciamo sciogliere il dolcificante naturale che sia stevia o eritritolo nei 200 grammi di latte parzialmente scremato o vegetale.

Aggiungiamo poi l’olio di cocco.

Infine uniamo tutto e mescoliamo energicamente scongiurando la presenza di grumi.

A questo punto possiamo infornare la nostra futura torta a 180 gradi per circa una trentina di minuti.

Una volta che la torta si sarà raffreddata, possiamo andare a farcirla con un velo di marmellata del gusto che preferiamo.

Sono consigliate quella di pesca e di albicocca.

Perciò andiamo a dividerla a metà e riempiamola con la nostra marmellata.

Adesso la nostra torta è pronta per essere gustata.

Chi preferisce può anche preparare la glassa per rivestirla completamente. Andiamo quindi a sciogliere la nostra tavoletta di cioccolato fondente in un pentolino insieme ad un po’ di latte. Ottenuta la giusta consistenza, rovesciamo il composto all’apice della nostra sacher e lasciamola raffreddare in frigo per qualche ora.

Ecco perciò come preparare la torta Sacher light senza burro spendendo solo 10 euro.