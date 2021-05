Come preparare la torta più gustosa e salutare per la colazione con un dolce degno delle migliori pasticcerie e dando l’addio alle calorie del burro 

La colazione per molti popoli è addirittura il pasto più importante della giornata. Cosa che per tradizione e cultura culinaria, noi italiani facciamo ancora fatica a capire. Per noi la colazione parte dal caffè continua con il cornetto, i biscotti e dolcetti simili. Poi, durante la mattinata, sempre noi italiani, a differenza degli altri, piazziamo spesso e volentieri un’altra mini-colazione molto simile. Il guaio è che rischiamo di riempirci di calorie e zuccheri. Ecco, allora come preparare la torta più gustosa e salutare per la colazione dando l’addio alle calorie del burro, con un dolce degno delle migliori pasticcerie. Non parliamo di una torta comune, ma di quella al caffè.

Una torta morbidissima e leggera

La torta al caffè che andremo a vedere in questo articolo, non nella preparazione, ma nella sua salute, è leggera e morbidissima. Sarà perfetta da abbinare al caffè, al latte o al cappuccio. Addirittura, proponiamo una versione talmente leggera, da eliminare il burro, ma anche il latte e il lattosio.

Semplicemente basterà sostituire il burro con l’olio di mais o di girasole. E il latte con l’acqua. Le uova, invece, presenza classica in questo tipo di torta, ci daranno energia per il resto della giornata.

Come conservarla fresca

Come preparare la torta più gustosa e salutare per la colazione dando l’addio alle calorie del burro, con un dolce degno delle migliori pasticcerie. Conservandola poi soffice e fresca per altri 2/3 giorni. Basterà metterla in un recipiente coperto, oppure avvolgerla nella pellicola trasparente.

Ottima anche l’idea di congelarla in fette monoporzione, così da averle pronte alla bisogna e ritrovarcele pronte e calde, grazie al fornetto. Scaldarle riempirà anche la cucina di un aroma meraviglioso!

Consideriamo, infine, che in una torta così, senza la presenza del burro, le calorie saranno circa 185/190. Ampiamente smaltibili durante la giornata, soprattutto se facciamo un lavoro operativo e non sedentario. O, se nel pomeriggio andremo poi a fare attività fisica.

