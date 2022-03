La torta di mele piace a molti. Potremmo dire che tutti la adorano. D’altra parte, la torta di mele è un dolce semplice. Come spesso accade, le cose semplici sono anche le più apprezzate. Ma non solo, con le mele si possono fare tantissimi tipi di dolci. Dalla classica torta morbida alla versione americana di Nonna Papera. Si possono poi preparare delle golose sfoglie ripiene oppure una friabile crostata. Insomma, le varianti per preparare dei dolci con le mele sono davvero tante. Basta farsi ispirare e liberare un po’ la fantasia. In cucina questo è indispensabile. Sono infatti molte le persone che sono a dieta oppure che soffrono di allergie e intolleranze.

Proprio per questo motivo, nelle prossime righe andremo a scoprire la ricetta di una torta di mele che non prevede né l’utilizzo del lievito né quello della farina. Il risultato sarà comunque ottimo e lascerà stupefatti anche i più tradizionalisti!

Come preparare la torta di mele senza lievito né farina soffice, leggera e che si scioglie in bocca

La torta di mele che stiamo per preparare è molto semplice e richiede anche poco tempo. Cominciamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno.

500 g di mele gialle;

500 g di ricotta;

50 g di zucchero;

5 uova;

50 g di burro;

10 ml di essenza di vaniglia;

50 g di amido di mais;

1 pizzico di cannella;

25 g di zucchero di canna.

Procedimento

Per prima cosa, sbucciare le mele e tagliarle a tocchetti. Una volta fatto ciò, prendere una padella antiaderente e farvi scaldare una noce di burro. Quando il burro si sarà sciolto, aggiungere le mele, lo zucchero di canna e il pizzico di cannella. Nel frattempo, preparare lo stampo per il dolce e rivestirlo con della carta da forno. Adagiarvi sul fondo le mele appena lavorate. A questo punto, prendere due ciotole e rompere le uova, dividendo i bianchi dai rossi. Cominciare a lavorare i tuorli con lo zucchero. Quando il composto sarà chiaro e spumoso, aggiungere metà della ricotta. Iniziare a mescolare e poi aggiungere l’altra metà di formaggio.

Montare quindi a neve ben ferma gli albumi e inserirli al composto poco per volta, eseguendo un movimento dal basso verso l’alto. In ultimo, unire l’amido di mais e l’essenza di vaniglia. Far cuocere in forno già caldo per 1 ora ad una temperatura di 160°C. Una volta che la nostra torta di mele sarà cotta, sfornarla e aspettare che si freddi. Per servirla, capovolgere la teglia su un piatto da portata e tagliare a fette.

Abbiamo visto come preparare la torta di mele senza lievito che è così buona e leggera che va bene in qualunque momento della giornata.

Approfondimento

