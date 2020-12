Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche se in versione ridotta, anche quest’anno il Cenone di Natale si farà. Ma come impressionare amici e familiari per una festa indimenticabile? Oltre all’albero, al presepe e alle prelibatezze sul tavolo, un elemento imprescindibile per fare un figurone è la tavola stessa.

Ecco perché in questo articolo scopriremo come preparare la tavola di Natale per un cenone indimenticabile.

Fare bella figura

Ogni persona che sta preparando il cenone di Natale sa quanto sia importante preparare tutto a puntino. Oltre ad essere una sfida per le abilità culinarie, il Natale è anche un momento in cui si mettono alla prova l’eleganza dell’ospite. Sarà capace di stupire gli invitati? Oppure questi non saranno contenti e andranno via insoddisfatti? Per evitare queste problematiche, iniziamo subito a vedere come rendere questa serata indimenticabile.

Come preparare la tavola di Natale

Iniziamo a capire come preparare la tavola di Natale. E ciò seguendo dei semplici consigli. La prima sfida da superare è quella dei colori da usare nella preparazione della tavola.

Il rosso la fa sempre da padrone a Natale. Ma se si vuole veramente essere eleganti la combinazione giusta è quella del bianco e rosso. Un buon abbinamento potrebbe essere quello di utilizzare una tovaglia bianca e dei tovaglioli rossi.

E a proposito dei tovaglioli, questa è l’occasione giusta per sbizzarrirsi piegandoli in maniera creativa. Su internet è possibile trovare tantissimi tutorial per creare delle vere piccole opere d’arte.

Un ultimo consiglio per coloro che vogliono veramente brillare durante questa serata è quello di utilizzare le candele. Attenzione, però, a non comprarne di troppo profumate. E nemmeno troppo vistose. Questo, infatti, è un dettaglio elegante che tuttavia non deve farla da padrone sulla tavola.

Tavola perfetta per il cenone perfetto

Detto questo, abbiamo spiegato come preparare la tavola di Natale per un cenone indimenticabile. Con i trucchi che abbiamo analizzato finora sarà possibile preparare una tavola tanto elegante quanto emozionante. Con il tavolo pronto, il cibo nel forno e l’albero addobbato, nulla ci allontana da una serata indimenticabile con parenti e amici.