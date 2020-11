Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi scopriremo assieme come preparare la ricetta giusta per scaldare anche le notti più fredde del mese. Per prepararla basterà comprare delle verdure, del latte e armarsi di buona volontà. Iniziamo subito a scoprire come preparare la vellutata che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Il primo passo per fare una buona ricetta è quello di comprare gli ingredienti giusti. In particolare ecco di che cosa abbiamo bisogno per questa ricetta :

a) bietole, 400 grammi;

b) noci, 40 grammi;

c) parmigiano grattugiato, 50 grammi;

d) latte, un bicchiere;

e) sale, a piacimento;

f) olio, a piacimento;

g) due cipolle;

h) due patate;

i) due carote .

Il procedimento

Ecco, dunque, come preparare la ricetta giusta per scaldare anche le notti più fredde del mese.

Iniziamo subito a preparare assieme questa ricetta capace di scaldare anche le serate più fredde. Il primo passo è quello di preparare gli ingredienti.

Prendere le patate, sbucciarle e ridurle a tocchetti. Prendere, poi, le rimanenti verdure. Sbucciare le cipolle e le carote, lavare e asciugare accuratamente e tagliare in pezzi di medie dimensioni.

Passare, quindi, alla bietola. Lavare le foglie della verdura, eliminare il gambo della stessa, asciugare e tagliare a pezzettoni. Infine, prendere il prezzemolo, lavare, asciugare e riporre da parte.

Prendere, ora, una pentola dai bordi alti, aggiungere il sale e versarvi dentro gli ingredienti. Mettere tutte quante le verdure in pentola, escluso il prezzemolo.

Una volta fatto questo, lasciare a cucinare per almeno trenta minuti, a fiamma bassa. Quando tutti gli ingredienti saranno diventati morbidi, spegnere la fiamma e scolare.

A questo punto prendere il mixer. Versare all’interno il prezzemolo nonché le noci e sminuzzare finemente. Aggiungere il latte, l’olio, le verdure e il parmigiano. Far frullare fino a raggiungere una consistenza cremosa.

Come sempre, nel caso il risultato troppo liquido, basterà aggiungere un’altra patata bollita. In caso contrario, si può abbondare di latte e olio. Una volta fatto questo il piatto è pronto per essere servito.