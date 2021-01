La pizza è uno dei piatti più classici della tradizione culinaria italiana. Quella che intendiamo proporre oggi è diversa dalla classica pizza che ci si aspetta: spieghiamo come preparare la pizza bianca in una versione che farà perdere la testa. Senza pomodoro, ma ricca di diversi altri ingredienti che la faranno amare sin da subito. Le patate la rendono inevitabilmente golosa, la scamorza le dona cremosità e lo speck un sapore deciso: questi tre ingredienti insieme sono in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Ingredienti

500 gr. di farina 00;

15 gr. di lievito di birra;

40 ml. di olio evo;

300 ml. di acqua;

2 cucchiaini di sale;

300 gr. di scamorza;

120 gr. di speck a fettine;

150 gr. di patate;

rosmarino q.b.

Preparare la pizza

Come preparare la pizza bianca in una versione che farà perdere la testa? Iniziamo facendo sciogliere il lievito nell’acqua a temperatura ambiente. Setacciare la farina 00 ed unire l’acqua con il lievito sciolto al suo interno. Aggiungere il sale e impastare. Quando gli ingredienti si incorporano, aggiungere l’olio extravergine d’oliva. Dopo averlo lavorato per qualche minuto, quando il composto sarà liscio e compatto, farlo riposare coperto da pellicola trasparente per circa un’ora e mezza. Trascorso il tempo di riposo dell’impasto, tagliare le patate a fettine non troppo spesse. Farle sbollentare per 10 minuti in acqua leggermente salata per farle ammorbidire.

Tagliare a pezzetti la scamorza. Scolare le patate e lasciarle da parte. Nel mentre, oleare per bene una teglia e far scaldare il forno a 200 gradi ventilato. Stendere l’impasto con le mani dentro la teglia e farlo adattare alla sua forma. Adagiare sull’impasto le fettine di speck, i pezzetti di scamorza e le fettine di patate. Condirle con un filo d’olio e il rosmarino. Infornare per circa 20 minuti e gustare.

