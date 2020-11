Oggi vogliamo parlare di una ricetta per preparare un piatto di stagione tanto amato che ricorda le nonne e riscalda le sere di autunno: le pere cotte.

È una rivisitazione di una preparazione di un grande chef stellato che ha un ristorante tanto rinomato da meritare 1 stella Michelin. Ma non c’è da preoccuparsi in quanto la versione che proponiamo è di facile esecuzione e non richiede particolari arti culinarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Vediamo quindi i dettagli per come preparare la pera cotta “stellata” che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Dunque, gli ingredienti occorrenti per quattro persone sono:

a) quattro pere Williams;

b) 200 gr di cioccolato fondente;

c) 200 grammi di panna fresca;

d) ½ stecca di cannella;

e) 200 gr di zucchero semolato;

f) ½ lt di acqua.

Passiamo quindi alla preparazione

Pelare le pere ed eliminare il torsolo. In una pentola capiente mettere le pere unitamente all’acqua, lo zucchero e ½ stecca di vaniglia. Portare all’ebollizione. Lasciare cuocere per circa dieci minuti, fino a quando le pere risulteranno morbide. Scolarle e lasciarle stiepidire.

A parte, tagliare il cioccolato a quadratini. Versare la panna fresca in una casseruola, a fuoco basso, e aggiungere il cioccolato a tocchetti. Emulsionare fino a che il cioccolato non sarà totalmente sciolto e il composto diventerà cremoso.

Versare la crema sul fondo del piatto e appoggiare le fette di pera al centro a formare due cerchi concentrici. Si può spolverare leggermente la superfice con del cacao amaro a scelta.

Il risultato sarà un piatto dal gusto soave e dall’estetica incantevole.

La versione originale

La versione originale dello chef stellato prevede un biscotto di grana padano fra il cioccolato e la pera, e qualche istante di gratinatura finale in forno. Il famoso chef suggerisce che il mix di cioccolato, formaggio e pera doni al piatto una personalità importante, consona appunto ad un ristorante stellato.

Noi abbiamo scelto una rivisitazione del piatto alla portata di tutti che non sacrifica né il gusto né la vista.

Ecco svelato, quindi, come preparare la pera cotta “stellata” che lascerà tutti a bocca aperta.

In quest’altro articolo, invece, abbiamo spiegato come preparare le cotolette di zucca, un piatto vegetariano per la gioia di grandi e anche dei piccini.