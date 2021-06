La conserva del supermercato viene venduta in bottiglie di vetro o in barattoli di latta. I barattoli per pelati sono costituiti da un materiale chiamato banda stagnata, una lamina di acciaio rivestita di stagno. Questa lega conferisce solidità al barattolo e resistenza alla corrosione. In questi primi mesi del 2021 si è assistito a un inarrestabile aumento del prezzo dell’acciaio. Ecco, dunque, come preparare la passata di pomodoro in casa e avere delle scorte per tutto l’anno adesso che i pelati potrebbero aumentare drasticamente di prezzo.

Pomodori e preparazione

La raccolta dei pomodori avviene nel periodo tra luglio e settembre. Per la salsa fatta in casa il pomodoro ideale è il San Marzano. Per preparare la passata di pomodoro per tutto l’anno serviranno circa 4-5 quintali di pomodori per la salsa. Bisognerà organizzarsi in anticipo prima di iniziare a cuocere i pomodori.

Occorrente

a) 4 o 5 quintali di pomodori;

b) 1 kg di sale

c) 3 kg di cipolle

d) 500 gr di basilico

e) 3 o più pentoloni capienti;

f) un passapomodori elettrico;

g) uno o più fornelli per i pentoloni;

h) barattoli di vetro o bottiglie vuote da 750 ml da riempire con la passata (il numero varia a seconda della quantità);

i) tappi per chiudere le bottiglie;

l) almeno 6 persone che dovranno lavorare in maniera coordinata.

Piccolo consiglio: iniziare la preparazione la mattina molto presto. Potrebbe diventare difficile lavorare con il caldo dei pentoloni in piena estate.

Una volta reperito tutto l’occorrente e arruolato il numero necessario di aiutanti per la giornata, si può iniziare la preparazione.

Preparazione

a) lavare i pomodori;

b) schiacciarli per togliere i semi (i pomodori San Marzano hanno pochi semi e questo può essere d’aiuto);

c) mettere i pomodori nei pentoloni aggiungendo sale, cipolla tagliata a pezzetti e tanto basilico;

d) mettere il pentolone sul fornello e girare di tanto in tanto;

e) quando l’acqua inizia a bollire, passare i pomodori nel passapomodori elettrico;

f) mettere la salsa così ottenuta nel pentolone e fare bollire per 30 minuti;

g) mentre la salsa cuoce, mettere le bottiglie vicino al fornellone per farle scaldare un po’;

h) trascorsi 30 minuti riempire le bottiglie con la salsa bollente con un mestolo e un imbuto;

i) tappare immediatamente;

l) mettere le bottiglie tappate in una cassa e coprirle con le coperte di lana;

m) farle raffreddare per almeno una settimana.

La salsa di pomodoro fatta in casa è pronta per essere usata tutto l’anno.