Le marmellate sono sempre un ottimo modo per conservare la frutta e poterla gustare anche fuori dalla loro stagione. Questo infatti è un metodo tradizionale che spesso ci ricorda le nonne e il loro occhio per il risparmio.

Questa è una tecnica di conservazione estremamente facile e alla portata di tutti, ma che richiede molta attenzione per quanto riguarda la sterilizzazione dei vasetti. Vogliamo infatti evitare di consumare botulino insieme alla frutta.

Certo, dobbiamo fare attenzione anche al gusto, così da ottenere un prodotto che possiamo utilizzare non solo a colazione, ma anche per preparare tanti deliziosi dolci. Per questo possiamo aggiungere sapori interessanti che bilancino la naturale dolcezza della frutta e delle marmellate. Ad esempio, se decidiamo di preparare una gustosa marmellata di fichi dobbiamo cercare di bilanciare la loro naturale dolcezza, magari con un po’ di limone e un po’ di cannella. Sarà meglio affrettarsi però, perché la stagione dei fichi è fin troppo breve.

Ingredienti

1 kg di zucchero;

3 kg di fichi;

1 busta di preparato per marmellate a base di pectina;

1 cucchiaino di cannella;

succo e scorza di 1 limone.

Come preparare la marmellata di fichi velocemente e senza errori

Cominciamo la preparazione proprio dalla sterilizzazione dei vasetti. Dopo averli lavati accuratamente, mettiamoli in forno a 100° per 30 minuti, inserendo anche i tappi negli ultimi 5.

Nel frattempo pensiamo alla frutta, che andrà pulita nel caso in cui decidessimo di conservare la buccia. Se invece preferiamo evitarla per gusto personale o per non ingerire eventuali prodotti chimici, dovremo semplicemente rimuoverla.

Tagliamo i fichi in pezzi più piccoli e mettiamoli in una pentola insieme al succo di limone. Se lo desideriamo, aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiato e un po’ di cannella. Entrambi questi sapori infatti si accostano perfettamente al gusto dei fichi.

Aggiungiamo il contenuto di una bustina di preparato per marmellate e mischiamo per bene. Accendiamo il fornello a fiamma media, mescolando per un minuto, poi aggiungiamo lo zucchero, facendolo diventare un tutt’uno con la frutta. Continuiamo la cottura per soli tre minuti. Poi, spegniamo il fornello e continuiamo a mescolare. Adesso non ci resta che versare la marmellata ancora calda nei vasetti sterilizzati. Chiudiamoli col loro coperchio e mettiamoli a testa in giù fino al completo raffreddamento. In questo modo, si formerà il classico sottovuoto che ci permette di conservare la nostra frutta senza rischi.

Ecco quindi come preparare la marmellata di fichi, sarà perfetta per farcire deliziose torte autunnali o biscotti.

