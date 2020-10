Un dolce che regala il profumo buono della cucina della nonna, sempre pieno di tante fragranze e pietanze prelibate. Una preparazione, quella della crostata classica alla marmellata che viene tramandata da generazioni e non passa mai di moda. Una gioia per il palato ed un momento da condividere con le persone che amiamo. La ricetta che vi proponiamo questa sera è per sei persone.

Ingredienti

250 g di farina di tipo 00;

200 g di marmellata a piacere, consigliata quella alle ciliegie;

150 g di burro;

100 g zucchero;

1 baccello di vaniglia;

2 uova;

1 limone.

Come preparare la crostata classica alla marmellata con la ricetta della nonna. Preparazione

La ricetta della nonna è veramente alla portata di tutti. In una ciotola capiente inserite il burro tagliato a pezzetti e amalgamatelo con la farina, precedentemente setacciata. Mischiate aggiungendo un pizzico di sale. Prendete ora le uova, dividete i tuorli dagli albumi e in un’altra ciotola inserite i tuorli con i semi di baccello di vaniglia. Successivamente unite le uova al composto ed aggiungete lo zucchero. Siamo a metà dell’opera.

Ora potete aggiungere la scorza grattugiata del limone. Una volta mescolato bene, il composto deve riposare in frigorifero per circa un’ora. Passato il tempo di riposo, stendete l’impasto con un mattarello su un piano infarinato. Stendete fino a raggiungere lo spessore di circa 0,5 cm. Lasciate da parte un pezzetto di impasto, servirà per la decorazione. Ora, prendete uno stampo per crostata e foderatelo con la carta da forno, poi disponete la base della vostra crostata, facendo attenzione ai bordi che dovranno essere leggermente più spessi. Versate la confettura che preferite e con l’impasto che avete lasciato da parte prima componete le classiche strisce come decorazione della vostra crostata.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Infine, infornate la vostra crostata a 180 °C per circa 30 minuti. Ed ecco che la vostra crostata classica alla marmellata è pronta da servire.

Se “Come preparare la crostata classica alla marmellata con la ricetta della nonna” vi è stato utile, leggete anche “Mesdames et Messieurs ecco per voi la creme brulée perfetta con la ricetta classica”