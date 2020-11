Il latte è il nutrimento per eccellenza dei bambini perché viene considerato un alimento completo. Ma il latte costituisce anche un vero e proprio must nelle varie preparazioni in cucina. Infatti sia che si avverta la presenza, come nel caso di creme, besciamella e panna, sia che si confonda col resto degli ingredienti, spesso non si può prescindere dal fare uso del latte. Ci sono poi delle ricette che mettono il latte al centro di tutto. Ne è un chiaro esempio lo squisito Latte Portoghese di cui al link ma anche la crema realizzata con solo latte. Vediamo ora quindi come preparare la crema di latte che non necessita di uova né di panna.

Gli ingredienti

Come anticipato, l’ingrediente principe di questa crema soffice e gustosa è il latte. Ed infatti per circa 500 ml di latte intero deve considerarsi un quantitativo di circa 50 grammi di amido di mais (maizena) o in alternativa di farina 00. Quanto allo zucchero, il quantitativo è piuttosto variabile, perché tutto dipende dai gusti personali e dagli abbinamenti da fare con la crema. Per cui, un conto è servire la crema da sola da gustare al cucchiaio in coppette, tutt’altro conto è se la crema va a farcire una torta già dolce. Tra gli elementi opzionali, può annoverarsi l’estratto di vaniglia. Ora passiamo alla procedura davvero molto semplice.

Come preparare la crema di latte che non necessita di uova né di panna

Come anticipato, la tipologia di latte più indicato è quello intero, in quanto più gustoso e più idoneo a dare cremosità. Una volta muniti del latte, basterà metterlo in un pentolino sul fuoco fino al raggiungimento di un livello di calore elevato. Qualche attimo prima della bollitura, togliere dal fuoco il latte. Parallelamente in una ciotola a parte miscelare lo zucchero e la maizena, o farina 00. Indicativamente il quantitativo di zucchero si aggira attorno ai 100 grammi, ma il tutto si deve aggiustare secondo i parametri sopra indicati. Una volta che farina o amido e zucchero hanno raggiunto una buona miscelazione, il tutto si versa nel latte. In questa fase si deve avere l’accortezza di restare sempre lontano dal fuoco.

Per evitare la formazione di grumi, è consigliabile setacciare la farina, così da eliminare eventuali piccoli residui. Infine per consentire alla crema di addensarsi, si dovrà riportare la miscela sul fuoco dei fornelli, posizionato sulle basse temperature. E qui si dovrà continuare a mescolare sempre nello stesso senso, fino a che il latte non si sarà addensato. A questo punto c’è chi consiglia di far abbassare bruscamente la temperatura della crema, per garantire maggiore sofficità. Per fare questo basta munirsi di un recipiente più grande di quello di cottura, riempirlo di acqua fredda e immergervi il pentolino con la crema. Il segreto però consiste nel continuare a mescolare. Ecco quindi come preparare la crema di latte che non necessita di uova né di panna adatta per essere gustata da sola o come farcitura di dolci.