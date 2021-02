La crema all’arnica è ottima in diversi casi. Il suo potere antinfiammatorio permette di alleviare dolori muscolari e di far sparire i lividi in pochi giorni. In commercio possiamo trovare tubetti e barattolini di pomata di arnica pronta da usare.

Ma cos’è l’arnica? Bisogna sapere che l’arnica in realtà è un fiore. Tutti gli escursionisti possono imbattersi nell’arnica durante una passeggiata in montagna. Infatti è molto facile riconoscerla tra il resto della vegetazione. Il fiore dell’arnica è di un giallo aranciato forte che salta immediatamente agli occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La crema di arnica

Molte persone conoscono la crema di arnica già confezionata. Pochi sanno che è possibile fare la crema di arnica in casa propria. I passaggi sono semplicissimi e chiunque può farlo! Ecco come preparare la crema antinfiammatoria all’arnica in casa.

Se abbiamo i fiori secchi di arnica possiamo procedere in questo modo. Prima di tutto procuriamoci l’occorrente:

2 barattoli con tappo ben puliti;

2 tazze di olio di cocco;

mezza tazza di fiori di arnica secchi;

mezza tazza di cera d’api.

Versiamo l’olio di cocco e i fiori di arnica in un pentolino e facciamo scaldare a bagnomaria. Una volta liquido filtriamo il tutto e rimettiamolo in un pentolino. A questo punto aggiungiamo anche la cera d’api e facciamo sciogliere anche questa. Dopo aver tolto il pentolino dal fuoco, lasciamo raffreddare il tutto. Frulliamo il composto con un mixer mentre è ancora tiepido e quindi mettiamolo nei barattoli.

Fare l’oleolito

Abbiamo visto come preparare la crema antinfiammatoria all’arnica in casa. In alternativa si può provare a preparare l’oleolito. Per farlo ci serviranno 30 grammi di fiori freschi di arnica e 300 ml di olio vegetale. Prendiamo un contenitore e versiamoci l’olio vegetale. Aggiungiamo i fiori freschi e copriamo con un coperchio.

Lasciamo il contenitore al sole per circa 15 giorni. Quindi filtriamo il tutto e versiamo l’olio in una bottiglia di vetro o in un barattolo. Ed ecco pronto l’oleolito di arnica.